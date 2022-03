Home Daybreak Apple Wann kommt das FullVision-iPhone? | kommt ein Riesen-MacBook Air? | Studio Display-Kabel löst sich für Apple-Mitarbeiter – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Was kann eigentlich das iPhone 16 so? Keine Ahnung! Aber das ist doch kein Grund, sich nicht heute schon mit den Nichtigkeiten von über-übermorgen zu befassen. Und so war Face ID und die Umsetzung im iPhone von übermorgen ein Thema von gestern – habe ich das jetzt nicht gerade schön formuliert?

Was hat das iPhone 16 mit meiner Arbeitsmoral zu tun? Manchmal fragen mich Leser, ob ich nicht mehr Spaß daran hätte, über weniger absurde Dinge als etwa das iPhone 16 zu schreiben. Die Antwort ist: Nein. Ich Ich arbeite ja nicht zum Spaß. Und ob nun das iPhone 15 oder 16… aber der Reihe nach: Das iPhone 15 soll Face ID unter dem Display und FullVision bekommen, hieß es aus Südkorea.

Stimmt nicht, hieß es später von DSCC. Wer hat nun Recht? Keine Ahnung, zeigt sich dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Gekauft wird es so oder so oder wie ein Leser neulich so schön schrieb: Alles egal, Take my money!

Kommt das Riesen-MacBook Air?

Das wäre mal ein Knaller: Ein 15 Zoll-MacBook Air soll Apple bringen und zwar nächstes Jahr, auch am aktuellen MacBook Air soll noch ein wenig an der Größe gedreht werden, hier dazu mehr.

Das Kabel vom Mac Studio sitzt fest

Das hatten wir schon erfahren. Nun aber zeigt sich: Es lässt sich durchaus lösen, allerdings nicht vom Kunden. Nur Apple darf das und wird es vermutlich nur tun, wenn man ihm gut zuredet, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iPhone SE 2022 kann ordentlich einstecken: Wenn man es hinwirft, splittert es nicht gar zu schnell, somit löst Apple sein Versprechen wohl ein, hier dazu mehr.

Das Studio Display bringt Siri auf alte Macs.

Modelle, die zuvor noch nicht auf „Hey Siri“ reagiert haben, tun dies nun, hier die Details.

Netflix bringt neue Spiele.

Drei weitere Titel, auch mit iOS-Apps, wurden von dem Streaminganbieter ins Rennen geschickt, ob daraus noch eine Apple Arcade-Konkurrenz wird? Hier die Infos.

drei Die ??? gibt es jetzt auch in 3D-Audi.

Zumindest einige wenige Folgen und auch nur auf Apple Music, hier dazu weitere Infos.

Und dass das iPhone das weltweit erfolgreichste Premium-Smartphone ist, wollen wir natürlich auch noch erwähnt haben.

So, und damit das ich euch allen einen entspannten Donnerstag wünschen.

