Studio Display: Kabel kann entfernt werden, nur nicht vom Kunden

Das Netzkabel des Mac Studio kann nicht entfernt werden – oder? Die Antwort: Es kann, aber nicht vom Käufer. Allein Apple ist in der Lage, das Netzkabel ohne größere Beschädigungen zu entfernen. Das wird wohl auch nur in bestimmten Fällen einer nötigen Reparatur gemacht werden.

Das neue Studio Display sorgte schon vor den ersten eher fatal ausgefallenen Reviews für Unmut durch den Umstand, dass der Käufer das Netzkabel nicht entfernen kann.

Das Ladekabel kann allerdings durchaus entfernt werden, nur nicht von Kunden. Hierzu ist ein spezielles Werkzeug nötig, das allerdings nur Apple-Mitarbeitern zur Verfügung steht.

The Studio Display Power Cable Removal Tool is absolutely wild! pic.twitter.com/MoCY0pCdXt

Mit diesem Tool ist die Entfernung des Kabels einfach und schnell gemacht, wie Demonstrationen auf Twitter zeigen.

Selbst aktiv werden, beendet die Garantie

Es gibt auch ähnlich gestaltete Kombiwerkzeuge, mit denen es möglich sein kann, das Kabel des Studio Display zu entfernen, das ist allerdings aus mehreren Gründen eine schlechte Idee. Einerseits geht dadurch natürlich die Garantie verloren. Zudem ist das Kabel des Studio Display nicht bei Apple erhältlich.

Lol sure pic.twitter.com/ZryH9y1sBI

Unter welchen Umständen ein Netzkabel in einem Apple Store oder bei einem Autorisierten Apple Service Provider getauscht wird, ist nicht klar. Aktuell sind auch noch die Kosten für Reparaturen an dem Display nicht bekannt. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass das Studio Display mit einem ziemlich großen internen Speicher ausgestattet ist.

