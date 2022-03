Home Hardware Mac Pro in Mac Mini gequetscht:: iFixit öffnet den Mac Studio

Die Profis von iFixit sind mit einem ersten Blick ins Innenleben des Mac Studio herausgekommen: Der Rechner weiß die Experten in weiten Teilen zu begeistern, hat aber auch seine Schattenseiten, die vor allem bei der Reparierbarkeit und Aufrüstbarkeit zu sehen sind.

Wenn man einen Mac Pro in einem Mac Mini quetschen würde, erhielte man in etwa das, was Apple mit dem Mac Studio gebracht hat, erklärte iFixit in einem ersten Teardown des neuen Mac Studio – die bekannte ausführliche Betrachtung folgt noch zu einem späteren Zeitpunkt.

Zumindest ist der Mac Studio prinzipiell relativ gut reparierbar, er erhielt immerhin sechs von zehn möglichen Punkten im Reparierbarkeitsranking des Dienstleisters. Allerdings ist das Innenleben mit vielen Schrauben und wenig Platz vergleichsweise anspruchsvoll für den Reparateur. Der Lüfter ist schwer zugänglich.

Der Kühlkörper ist deutlich massiger als alles, was Apple in anderen Apple Silicon-Macs bis jetzt verbaut hat, muss er auch sein, blickt man auf die enorme Leistung und entsprechend gesteigerte Abwärme des M1 Max / M1 Ultra. Das Temperaturmanagement habe Apple aber elegant gelöst, so iFixit. Das passt zu ersten Reviews, in denen der Mac Studio auch unter langer Last flüsterleise blieb.

Die SSD und die Aufrüstbarkeit

Ist die SSD des Mac Studio wechselbar? Ja, schien zunächst die Antwort. Nein, ist aber die Realität. Apple hat hier gegen Maßnahmen getroffen, was auch iFixit bestätigt hat. Es lässt sich allenfalls eine SSD mit gleicher Größe zum Laufen bringen, das ist aber wohl nicht praktikabel.

Apple könnte in Zukunft noch ein Upgrade-Werkzeug oder ein kostenpflichtiges Upgrade im Apple Store anbieten, ob es entsprechende Pläne gibt, ist derzeit nicht klar.

