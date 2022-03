Home iPhone Das iPhone ist das weltweit erfolgreichste Premium-Smartphone

Das iPhone führt bei den weltweiten Verkäufen von Premium-Smartphones. Eine Reihe von Faktoren sorgte dafür, dass Apple sich in diesem Segment an die Spitze des Marktes setzen konnte, das zeigt eine neue Erhebung.

Apples iPhone war im vergangenen Jahr das meist verkaufte Premium-Smartphone der Welt, das zeigen aktuelle Daten des Marktforschers Counterpoint Research. Als Premium-Smartphones definiert er alle Geräte, die zu einem Stückpreis von mehr als 400 Dollar über den Ladentisch gehen.

2021 war der Anteil an verkauften Premium-Smartphones so hoch wie noch nie und auch das Wachstum fiel hier überdurchschnittlich aus: Während die weltweiten Smatphoneverkäufe insgesamt nur um rund 7% zunahmen, steigerten sich die Verkäufe von Premium-Modellen um satte 24%. Damit waren zuletzt rund 27% der verkauften Smartphones Premium-Modelle.

Das iPhone profitiert von gestiegenenAnsprüchen

Apples iPhone erreichte erstmals seit 2017 einen Anteil von rund 60% der Verkäufe von Premium-Smartphones, so die Marktforscher. In allen geografischen Segmenten lag Apple mit dem iPhone an der Spitze der Verkäufe.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Einerseits haben viele Käufer aufgrund der Pandemie ihre Kaufentscheidung von 2020 ins Jahr 2021 verschoben, zum anderen verursachte die Pandemie und daraus resultierende verspätete Einführung und Lieferverzögerungen auch eine Verschiebung von Auslieferungen ins vergangene Jahr.

Kauftreiber waren unter anderem die vielerorts vorangetriebenen Aufbauprogramme für 5G-Netze. Zudem haben sich die Hersteller vermehrt auf die Modellpflege der Top-Modelle konzentriert, da aus ihnen in Zeiten knapper Komponenten eher Profit geschlagen werden kann.

Samsung enttäuscht bei der Absatz- und Umsatzentwicklung, der Rest der Branche profitierte deutlich von der de facto Zerstörung des weltweiten Geschäftsmodells von Huawei durch US-Sanktionen.

