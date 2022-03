Home iCloud / Services In 3D-Audio: „Die drei ???“ in bearbeiteten Fassungen auf Apple Music

Letztes Jahr führte der Konzern für seinen Musikstreamingdienst Apple Music sowohl Apple Lossless als auch Spatial Audio ein. Für Ersteres gibt es noch keine Kopfhörer von Apple, für Spatial Audio braucht es lediglich ein paar AirPods, AirPods 3 oder ein paar AirPods Max. Um dem 3D-Tonformat neuen Schwung zu verleihen, gibt es nun einen interessanten Neuzugang.

„Die drei ???“. Drei Folgen in Spatial Audio

Wer den Tab „Gemacht für 3D Audio“ aufruft, wird dort die äußerst beliebte Hörspielreihe „Die drei ???“ vorfinden. Sony Music, der dahinterstehende Verlag, hat nun erste Folgen speziell für Apples 3D-Tonformat abgemischt und stellt diese nun bereit. Die ersten Folgen, die mit kompatiblen Kopfhörern in Spatial Audio gehört werden können, lauten wie folgt:

Begleitendes Gewinnspiel

Begleitend dazu nimmt Sony das als Anlass, ein kleines Gewinnspiel auf seiner dazugehörigen Webseite zu veranstalten, bei dem ein paar Beats Fit Pro verlost werden. Die kommen bekanntlich mit dem H1-Chip und unterstützen somit ebenfalls Spatial Audio.

So stellt ihr Spatial Audio ein

Damit die Hörspiele in Spatial Audio gehört werden können, braucht es neben den kompatiblen Kopfhörern auch die entsprechende Einstellung. Dazu geht ihr am iPhone oder iPad in die Einstellungen in den Reiter Music und schaltet hier „Dolby Atmos“ ein

