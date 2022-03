Home Mac Studio Display bringt Siri auf alte Macs

Studio Display bringt Siri auf alte Macs

Das Studio Display bringt Apples Sprachassistentin Siri auch auf ältere Geräte, die dieses Feature regulär nicht mehr unterstützen, so lange es an dieses Gerät angeschlossen ist. Ermöglicht wird das durch den A13 Bionic-Chip, der in dem Display steckt.

Apples neues Studio Display erweitert im Betrieb die Funktionalität „Hey Siri“ auch auf Geräte, die dieses Feature nicht unterstützen. So ist Siri etwa am MacBook Pro erst ab den Modellen ab 2018 verfügbar, doch mit einem angeschlossenen Studio Display funktioniert die Ansprache des Sprachassistenten auch auf einem MacBook Pro aus den Jahren 2016 und 2017, wie die Seite MacRumors herausgefunden hat.

Auch an anderen Geräten von Apple sorgt das Studio Display für eine Nachrüstung von Siri

Der iMac erhält ebenfalls „Hey Siri“ durch das Studio Display

Regulär ist für die Nutzung von „Hey Siri“ am iMac ein Modell ab 2020 erforderlich, doch mit einem angeschlossenen Studio Display ist diese Funktion bereits ab 27- und 21,5 Zoll-iMacs aus den Jahren 2017 bis 2019 verfügbar.

Darüber hinaus wird das Feature durch ein angeschlossenes Studio Display auch auf dem Mac Pro 2019 und dem Mac Mini ab 2018 unterstützt, sobald ein Studio Display angeschlossen ist. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass das Studio Display mit einem relativ großen internen Speicher ausgeliefert wird. Unklar ist bis jetzt noch, wie Apple diese Ausstattung nutzen wird.

Wie groß der Gewinn für den Nutzer durch Ergänzung dieser Funktionalität sein wird, bleibt allerdings fraglich: Siri ist mit Abstand die am wenigsten produktive Sprachassistentin und gerade am Desktop kann sie ihr begrenztes Potenzial überhaupt nicht ausspielen. Daran wird sich bis auf weiteres auch nichts ändern.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!