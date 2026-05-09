Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Rot. Blut. Tot.“ für 1,99 Euro mitnehmen

Der für den morgigen Muttertag noch kein passendes Geschenk hat, könnte vielleicht mit einem spannenden Buch punkten. Genau da hat Apple einen richtig spannenden Thriller im Angebot – vielleicht ein Denkanstoß.

Das E-Book der Woche

»Da war der Wolf. Er kam jede Nacht. Nebelgrau, mit gelben Augen und mächtigen Pfoten. Er konnte seine Krallen durch den Stoff seines Hemdes spüren. Sie drangen in ihn ein. Der ganze Wolf drang in ihn ein …«

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Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

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