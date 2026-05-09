Mit iOS 26.5 schafft Apple die technische Voraussetzung für RCS mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Zumindest ein deutscher Netzbetreiber macht hier von Anfang an mit. Damit ist eine sichere Kommunikation auch mit Android-Smartphones ganz ohne Apps möglich.



Apple wird mit iOS 26.5 die Implementierung von RCS am iPhone weiterentwickeln. Dann wird auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung via RCS von der Nachrichten-App unterstützt.

Allerdings müssen hier auch die Netzbetreiber mitspielen, denn RCS ist als Nachfolgestandard der SMS ein netzbasierter Standard. We aber sieht es mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Anbieterseite aus?

Deutsche Telekom ist dabei

Wir haben bei der Pressestelle der Telekom diesbezüglich nachgefragt:

AP: Wird die Telekom in Deutschland zum Start verschlüsseltes RCS am iPhone unterstützen?

Telekom: Ja, die Telekom Deutschland wird zum Start verschlüsseltes RCS am iPhone unterstützen.

AP: Wird die Verschlüsselung Ende-zu-Ende sein, wie sie in den aktuellen RCS-Profilen spezifiziert ist?

Telekom: Ja, die Unterstützung erfolgt netzseitig bereits vollumfänglich im Telekom-Netz. Voraussetzung ist, dass die verwendeten Messaging-Clients die neue GSMA-konforme RCS-E2EE-Spezifikation unterstützen.

AP: Einer Ende-zu-Ende-verschlüsselten Unterhaltung per RCS zwischen iPhone- und Android-Nutzern im Telekom-Netz steht also nichts im Wege?

Telekom: Google Messages unterstützt bereits seit geraumer Zeit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für RCS.

RCS als große Chance

Heute läuft der überwältigende Teil der Messenger-Kommunikation über Dienste wie WhatsApp oder Telegram, Anbietern, denen viele Nutzer aus verschiedenen Gründen zunehmend mit Zurückhaltung begegnen. Immer häufiger taucht auch bei privaten Nutzern der Wunsch nach einer digitalen Unabhängigkeit von großen US-Tech-Firmen auf.

RCS kann hier eine Lücke schließen: Der Standard unterstützt das, was wir von WhatsApp und Co. kennen: Text- und Sprachnachrichten, Fotos, Videos und Dateiversand, Gruppen-Chats, sowie Komfortfeatures wie Lesebestätigung und Schreibindikator – alles, ohne auch nur eine einzige zusätzliche App installieren zu müssen.

Wenn nun auch eine flächendeckende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dazu kommt, kann das Messaging über RCS als Rückfallebene für App-Skeptiker eine wichtige Funktion übernehmen.