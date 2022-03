Home iPhone Schmeiß hin: iPhone SE im Drop-Test fast so robust wie iPhone 13

Schmeiß hin: iPhone SE im Drop-Test fast so robust wie iPhone 13

Ein Smartphone mutwillig hinzuschmeißen und zu schauen, wie kaputt es danach aussieht, ist nur etwas für Versicherungen oder YouTuber, dennoch befassen sich viele gern mit solchen Versuchen und ziehen ihre Erheiterung aus ihnen. Wir wollen euch daher diesen Spaß am Morgen nicht nehmen und allen anderen oder solchen, die den Nachhaltigkeitsgedanken im Herzen tragen, dringend ans Herz legen, jetzt ohne Kommentar zum nächsten Beitrag zu blättern.

Drop-Tests von Smartphones sind natürlich nicht wirklich geeignet, die Belastbarkeit eines Geräts zu testen, dennoch sind sie bei vielen als spaßige Einlage beliebt. Zuletzt musste das iPhone SE dran glauben. Klar, worum es der Versicherung, die den Drop-Test durchgeführt hat, hierbei in erster Linie ging: Versicherungen verkaufen.

Aber direkt danach folgt die Frage, ob die Behauptung Apples zutrifft: Während der Keynote hatte Apple erklärt, das iPhone SE besitze das härteste Glas, das es je in einem Smartphone gegeben hat. Dennoch besitzt das iPhone SE nicht den Ceramic Shield des iPhone 13. Was bedeutet das am Ende konkret für die Robustheit?

Das iPhone SE kann viel einstecken

Tatsächlich kann das iPhone SE einiges einstecken, wie dieser Test in Schriftform zeigt. Einen Sturz aus etwa zwei Metern Höhe auf den Bürgersteig auf die Frontseite übersteht es weitgehend unbeschadet.

Den Sturz aus selber Höhe auf die Rückseite überlebte es allerdings nur mit einem Riss, während wiederum der Sturz ebenfalls aus zwei Metern Höhe auf die Seite keine nennenswerten Schäden am Aluminiumrahmen auslöste.

Nach dem Ansehen des Videos solltet ihr natürlich nicht los ziehen und eure iPhones hinwerfen: Hüllen und Panzerglas auf dem Display sind dringend geboten, um Kratzer, Schäden und Reparaturen zu vermeiden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!