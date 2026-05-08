Apple verteilt aktualisierten RC von iOS 26.5 und iPadOS 26.5

Apple hat eine zweite Version des Release Candidate von iOS 26.5 und iPadOS 26.5 für die Entwickler vorgelegt. Einen zweiten RC verteilt Apple in der Regel nur, wenn noch größere Baustellen in einem kommenden Update aufgetaucht sind. Die finale Version wird in der kommenden Woche für alle Nutzer erwartet.



Apple hat zum Wochenende noch eine aktualisierte Version des Release Candidate von iOS 26.5 und iPadOS 26.5 an die Entwickler verteilt. Der initiale RC liegt bereits seit Anfang der Woche vor.

Einen aktualisierten RC verteilt Apple in der Regel nur, wenn in der ersten Version noch größere Probleme aufgetaucht sind. Dies kann dann allerdings auch als Signal gewertet werden, dass man sich um gemeldete Fehler aktiv kümmert.

Update wird kommende Woche erwartet

Apple wird iOS 26.5 und iPadOS 26.5 sowie die übrigen erwarteten Aktualisierungen in wenigen Tagen für alle Nutzer bereitstellen. Mutmaßlich erscheinen die Aktualisierungen in der kommenden Woche.

Neu ist unter anderem Ende-zu-Ende-verschlüsseltes RCS, verbesserte Kompatibilität mit Smartwatches und Kopfhörern von Drittherstellern in Europa und die Grundlage für Werbung in Apple Maps.