Wann erscheinen iOS 16.2 und iPadOS 16.2?

Wann erscheinen iOS 16.2 und iPadOS 16.2?

Das kommende Update von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 bringt eine Reihe neuer Features und Funktionen wie etwa Freeform. Die Aktualisierung soll dem Vernehmen nach noch vor Weihnachten erscheinen. Wann aber können Nutzer mit dem Update rechnen?

Apple arbeitet derzeit an der Fertigstellung von iOS 16.2 und iPadOS 16.2. Das Update wird in der nächsten Zeit erwartet. Unter anderem Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass das Update noch im Dezember erscheint.

Wann wird iOS 16.2 veröffentlicht?

Gar so viel Zeit bleibt nicht mehr für die Veröffentlichung von iOS 16.2, zumal aktuell erst die vierte Beta vorliegt. Im letzten Jahr waren allerdings von iOS 15.2 auch nur vier Testversionen erschienen.

Denkbar ist, dass schon bald der Release Candidate von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 ausgerollt wird. Dieser ist in der Regel mit der finalen Fassung identisch, sofern keine größeren Probleme mehr auftreten. Der RC könnte in der kommenden Woche vorgelegt werden, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit am Dienstag.

Die finale Fassung von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 könnte dann am Dienstag, den 13. Dezember für alle Nutzer erscheinen.

Was ist neu in iOS 16.2?

iOS 16.2 ist ein größeres Update und bringt eine Reihe an Neuerungen wie die neue App Freeform, ein interaktives Whiteboard, auf dem Nutzer an mehreren Geräten gemeinsam Skizzen und Entwürfe erstellen könnten.

Neu ist auch die Unterstützung externer Displays im Stage Manager auf dem iPad Pro. Zudem wird eine neue Home-Architektur eingeführt. Das iPhone 14 Pro erhält neue Optionen zur Konfiguration des Always-On-Displays, hier lest ihr mehr dazu.

