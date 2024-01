Home Apple Unsicheres AirDrop | Intel-Macs unter Druck | frühe MagSafe-Prototypen – Daybreak Apple

Unsicheres AirDrop | Intel-Macs unter Druck | frühe MagSafe-Prototypen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apples AirDrop weist seit Jahren eine Sicherheitslücke auf, durch die man auf die Identität von Absendern einer Übertragung schließen kann. Für Menschen in politisch unfreien Regionen kann das zur Gefahr werden.

Apples AirDrop ist seit Jahren von einer Sicherheitslücke befallen. Über diese kann ein Angreifer herausfinden, wer hinter einer Übertragung steckt. Apple wusste offenbar schon seit Jahren darüber bescheid, welche Probleme es mit AirDrop gibt, unternommen wurde aber nichts, hier die Details.

visionOS-Entwickler müssen einen Apple Silicon-Mac haben

Eine weitere Maßnahme, um Nutzer in Richtung eines Macs mit Apple Silicon zu drängen: Wer eine App für die Vision Pro respektive deren Betriebssystem visionOS entwickeln will, muss einen Mac mit Apple Silicon besitzen, Intel-Rechner tun es hier nicht, hier die Infos.

Apples frühe MagSafe-Prototypen

AirPower war wohl einer der größten Fehlschläge der Apple-Geschichte der jüngeren Jahre. Noch immer tauchen Leaks früher Prototypen weiterer Wireless Charging-Geräte auf, wie zuletzt auch wieder, hier gibt’s die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

So verdient man Geld: Erst führt man Werbung in Serien ein, lässt diese gegen Geld abschalten und dann streicht man Stellen in den Studios, Amazon macht diesen Move gerade vor, hier die Infos.

Netflix kann das auch.

Was Amazon kann, kann Netflix aber auch: Die Spiele, die das Unternehmen lange eher als Dreingabe mit in die App packte, soll es bald nur noch mit Werbung geben – oder eben gegen Geld werbefrei, hier die Infos.

CES-Kompakt

Und an dieser Stelle werfen wir kurz einen Blick auf die Neuerungen von der CES: Dort wurde noch ein weiterer neuer Flaggschiff-Saugroboter vorgestellt. Außerdem gibt es neues Wireless Charging-Zubehör für das iPhone 15, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen. Passt auf euch auf.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!