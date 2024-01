Home Sonstiges Amazon entlässt hunderte Mitarbeiter aus Prime Video-Studios: Aktie freundlich

Amazon entlässt hunderte Mitarbeiter in seinen Primzahlen Video-Studios. Die Stellenstreichungen sind nicht die erste größere Entlassungswelle. Zuvor hatte Amazon Werbung in den Serien und Filmen von Prime Video eingeführt, diese wird nun auch in Deutschland ausgespielt und kann gegen Geld abgeschaltet werden.

Amazon setzt einmal mehr den Rotstift an und zwar beim Personal: Das Unternehmen wird hunderte Stellen streichen. Diese Jobs fallen in den Bereichen der Prime Video Studios und bei MGM weg, das Amazon vor einiger Zeit übernommen hatte, wie das Unternehmen in einem Memo erklärte, das von Mike Hopkins verschickt wurde. In diesem Schreiben, aus dem US-Medien zitieren, informiert der für diese Einheiten verantwortliche Manager über die neuerliche Personalmaßnahme.

Langfristiger Erfolg soll sichergestellt werden

Amazon möchte mit diesem Schritt den langfristigen Erfolg der betroffenen Einheiten sicherstellen, schreibt es. Man wolle einerseits weiterhin bahnbrechende neue Film- und Serienformate sowie Sport-Events bieten und andererseits kosteneffektiver werden, so Hopkins weiter. Zuvor war Werbung in die Prime-Inhalte eingefügt worden, Apfelpage.de berichtete. Diese kann man nur gegen Geld ausschalten.

Neuerliche Entlassungswelle

Dies ist nicht die erste Welle an Massenentlassungen: Seit 2022 hat Amazon bereits rund 27.000 Beschäftigte freigesetzt, in den Jahren der Pandemie war zuvor massiv eingestellt worden.

Die Aktie reagierte positiv auf die neuerlichen Stellenstreichungen. Das Papier setzte einen moderaten Aufwärtstrend im späten Handel weiter fort.

