Netflix Games: Bald kostenpflichtig oder mit Werbung?

Anfangs war es nur ein Hobby, für das man Netflix belächelte. Die Rede ist von den Games, die der Streamingdienst seinen Abonnenten kostenfrei anbietet. Man bewies jedoch einen langen Atem und arbeitet sogar an einem AAA-Titel. Doch wie lange bleiben die noch kostenfrei?

Netflix Games sollen wohl monetarisiert werden

Die Spiele wollen gepflegt werden und die Entwicklung eines AAA-Titels ist sehr aufwendig. Wohl auch deshalb spielt Netflix verschiedene Optionen durch, wie man man mit den Games Geld erwirtschaften kann. Dies berichtet das Wall Street Journal. Konkret gibt es zwei Optionen:

In-App Käufe

Werbeanzeigen in den Spielen

Dem Bericht zufolge sollen die Games auf jeden Fall Geld abwerfen, eine der Optionen werden wir wohl auf jeden Fall sehen.

Vielleicht auch an das Abo gekoppelt?

Netflix könnte auch einen etwas gemäßigteren Weg einschlagen und die Qualität und Verfügbarkeit der Spiele an das Abo koppeln. Wer ein werbefinanziertes Abo hat, bekommt nur eine eingeschränkte Auswahl an Spielen, die mit In-App-Werbung daherkommen. Wer das Standard-Abo bucht, könnte über ein größeres Spiele-Angebot verfügen, bei denen sich zusätzliche Inhalte via In-App-Kauf laden lassen. Wer das Premium-Abo bucht, hat uneingeschränkten Zugang zu den Games von Netflix – dies würde auch die zu erwartende Preisanpassung besser rechtfertigen.

