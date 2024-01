Home Hardware CES 2024: Dreame präsentiert den L10 Pro Ultra Heat

CES 2024: Dreame präsentiert den L10 Pro Ultra Heat

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Januar 2024 um 18:23 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Die CES 2024 ist in vollem Gange und Roborock und Dreame liefern sich ein erbittertes Wettrennen um die Staubsaugerroboter-Krone. Der L20 Ultra, präsentiert auf der IFA 2023, ist wohl aktuell das beste Modell, nun stellte man den L10 Pro Ultra Heat vor.

Dreame L10 Pro Ultra Heat

Der Dreame L10 pro Ultra Heat orientiert sich am L10, bringt aber entscheidende Verbesserungen mit. Die Saugleistung beträgt weiterhin 7500 Pa, die Reinigung mit den Wischmops wurde komplett überarbeitet. Der L10 pro Ultra Heat kann nun ebenfalls Wasser erhitzen, um mit den Wischmops hartnäckige Flecken besser entfernen zu können. Nach der Reinigung soll das erhitze Wasser die Wischmops ausspülen und Gerüche und Schimmelbildung vorbeugen.

Die CleanGenius-Funktion hat das Gerät vom L20 geerbt: Die Schmutzerkennung entdeckt hartnäckigen Dreck selbstständig und dreht dort automatisch eine zweite oder dritte Runde. Ebenfalls an Bord: Ein ausschwenkbarer Wischer, der bei der Kantenfahrt bis an den Rand schrubben soll. Mit seiner zuverlässigen Lasernavigation und zusätzlichen Sensoren soll der L10 Pro Ultra Heat immer auf Kurs bleiben.

Preise und Verfügbarkeit

Die Station wurde ebenfalls überarbeitet, 4,5 Liter sauberes Wasser und 4 Liter Schmutzwasser können aufgefasst werden, was einem Zyklus von bis zu 75 Tagen entsprechen soll. Das Beste ist aber der Preis, hier geht Dreame überraschend aggressiv zu Werke – das Modell soll für unter 1000 Euro in den Handel gehen. Das neue Flaggschiff von Roborock dürfte deutlich teurer werden, Apfelpage berichtete. Den finalen Preis sowie den genauen Marktstart will das Unternehmen nachreichen. Wer mag, kann das Kit für einen direkten Wasseranschluss dazu kaufen.

Kurzer Ausblick

Wer sich über den aggressiven Preis wundert und den Haken sucht, den gibt es tatsächlich. Dreame zeigte nämlich auch, was man noch in diesem Jahr geplant hat. Bereits in China und in Kürze auch in den USA zu haben, soll es der DreameBot X30 Ultra in diesem Jahr auch nach Deutschland schaffen. Hier will Dreame die Saugleistung noch einmal gesteuert (8.300 Pascal), das Dock weiter verbessert und an der Selbstreinigung gefeilt haben. Brandneu ist die neue Bodenbürste des X30 Ultra, die vor allem Tierbesitzer aufhorchen lassen wird: Sie kommt mit einem Haarschneidesystem, das lange Haare zerkleinern und so ein Aufwickeln auf der Bürste verhindern soll. Der X40 soll hingegen eine Saugleistung von 10.500 Pa aufweisen, zudem sollen verbesserte Sensoren eine noch effektive Reinigung an Kanten, Ecken und Möbeln ermöglichen. Wir denken, dass es auf der diesjährigen IFA konkrete Details dazu geben wird.

