Mophie Juice Pack feiert Comeback für das iPhone 15 Pro

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Januar 2024 um 21:15 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Wir wiederholen uns ungern, aber MagSafe war in unseren Augen im Alltag ein echter Gamechanger. Wir genießen diese Technik gerade bei den Powerbanks, weder Kabel noch sonstiges Gedöns muss mitgeschleppt werden. Wollte man davor drauf verzichten, brauchte man eine Akkuhülle und hier gibt es ein Comeback.

Mophie Juice Pack wieder da

Der Zubehörhersteller Mophie hat nämlich das legendäre Juice Pack neu aufgelegt. Das Akku-Pack ist für alle aktuellen Baureihen des iPhone 15 angepasst und bietet, je nachdem für welches iPhone ausgewählt, eine Kapazität von 2400 mAh bzw. 2800 mAh an. Die neue Version der Hülle ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet und kann den Ladestrom für den iPhone-Akku selbst durchschleifen. Dabei hat das iPhone selbst auch stets Vorrang, bei Anschluss eines Ladekabels wird also zunächst der im iPhone integrierte Haupt-Akku aufgeladen, bevor der im Juice Pack verbaute Zusatzakku an der Reihe ist. Von der Form ist es nach wie vor Geschmacksache, unstrittig ist jedoch, dass damit das iPhone deutlich klobiger in der Hand liegt. Mit dem Kinn wird das iPhone 3 Zentimeter länger. Ob es einem für ein iPhone 15 Pro Max die lediglich 50% längere Akkulaufzeit wert ist, müsst ihr entscheiden

Preise und Verfügbarkeit

Aktuell ist das neue Juice Pack nur auf der US-Webseite von Mophie gelistet. Allerdings soll die Hülle auch in Deutschland vertrieben werden. Der Preis von 99,95 US-Dollar dürfte 1:1 als Europreis gelten

