Home Mac Acht GB am Mac sind wie 16 GB am PC: Apples erstaunliche Antwort auf RAM-Kritik

Acht GB am Mac sind wie 16 GB am PC: Apples erstaunliche Antwort auf RAM-Kritik

2.000 Euro und acht GB Arbeitsspeicher: Das neue MacBook Pro sorgt für Diskussionen. Der Vorwurf überzogener Preise und Abzockerei gegen Apple ist zurück. Der Apfel-Konzern kommt mit einem interessanten Gegenargument.

Apples neues MacBook Pro mit M3 kostet ab 2.000 Euro, ist in dieser Startkonfiguration aber nur mit mageren acht GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Wer 16 GB haben möchte, zahlt 230 Euro extra. Diese Konditionen haben in den USA und auch hier neuerlich heftige Diskussionen ausgelöst.

Die einhellige Meinung vieler Kunden: Ein Computer für professionelle Ansprüche mit acht GB RAM ist nicht zeitgemäß beziehungsweise eben kein Pro-Gerät, dennoch ruft Apple Pro-Preise auf. Apple reagiert nun auf diese Kritik – auf interessante Weise.

Apple-Manager: Wir sind besser als die anderen

Ein chinesisches Blog brachte dieses Thema in einem Gespräch mit Apples VP of Worldwide Product Marketing Bob Borchers zur Sprache. Der hatte eine erstaunliche Antwort auf die Frage nach dieser Arbeitsspeicherausstattung für das Startmodell. „Sie können unseren Arbeitsspeicher nicht mit dem anderer Computer vergleichen, da unser Speicher so effizient ist. Außerdem haben wir Speicherkompression und wir haben den gemeinsamen Speicher.“Anm.d.Red. Damit meint er die gemeinsame Nutzung des Speichers für CPU- und GPU. „Eigentlich sind unsere acht GB wie 16 GB auf einem anderen PC, wir nutzen ihn einfach viel effizienter.“

Im weiteren gibt er sich überzeugt, auf einem Acht-GB-MacBook ließen sich alle Aufgaben genauso gut wenn nicht besser als auf einem 16-GB-PC erledigen. Herrlich auch die Apple-typische Aussage: „Die Leute müssen einfach über die Spezifikationen hinaus blicken und die Technologie besser verstehen lernen.“

Zwar bietet das M3-MacBook Pro mit Features wie 120 Hz und einem helleren Display zwar unstrittig Verbesserungen zum abgekündigten 13 Zoll-MacBook Pro, dennoch bleibt am Ende ein Computer zu einem Preis von 2.000 Euro mit nur acht GB und das ist, wie viele Kunden berechtigt kritisieren, nicht zeitgemäß.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!