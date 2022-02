Home Betriebssystem macOS Monterey 12.3 Beta 4 für Entwickler ist da

macOS Monterey 12.3 Beta 4 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend macOS Monterey 12.3 Beta 4 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Auch diese vierte Beta folgt eine Woche auf die vorangegangene Testversion. Das finale Update für alle Nutzer wird Apple wohl Mitte kommenden Monats veröffentlichen. Welche Änderungen oder Neuerungen die vierte Beta mit sich bringt, ist aktuell noch nicht klar.

Apple hat heute Abend macOS Monterey 12.3 Beta 4 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Beta folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion. Die Installation von macOS Monterey 12.3 Beta 4 kann wie üblich in den Systemeinstellungen begonnen werden. Wenn euch die neue Beta noch nicht angezeigt wird, geduldet euch noch einen Moment. Neue Betas werden stets in Wellen an die Developer verteilt.

Finale Version von macOS Monterey 12.3 kommt wohl im März

Mit dem Update auf macOS Monterey 12.3 wird Apple das neue Feature Universal Control einführen, das bereits im vergangenen Sommer angekündigt worden war. Darüber hinaus bringt die neue Version eine Reihe von Fehlerbehebungen und Performanceverbesserungen.

Welche Änderungen die Beta 4 von heute Abend mit sich bringt, ist noch nicht klar. Die Public Beta für die freiwilligen Tester dürfte Apple bald nachliefern – vermutlich morgen.

Bemerkt ihr interessante Änderungen an Beta 4 von macOS Monterey 12.3? Lasst es uns gern wissen.

