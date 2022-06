Home Daybreak Apple TikTok soll aus App Store gelöscht werden | Apple Q3-Quartalszahlen Ende Juli | Apple Watch-EKG patentverletzend? – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um ein mögliches Aus von TikTok im App Store. Dazu hat Apple den Termin bekannt gegeben, an dem die Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlicht werden. Außerdem verletzt die Apple Watch mit ihrer EKG-Funktion möglicherweise ein Patent, droht der Verkaufsstopp in den USA? Das und noch mehr gleich hier.

TikTok soll aus dem App Store gelöscht werden

Sagt nicht Apple, sondern die Amerikanische FCC (Bundeskommunikationskommission). Diese fordert sowohl Apple wie auch Google auf, die App schnellstmöglich aus dem App Store bzw. Play Store zu entfernen. Laut FCC handle es sich bei TikTok nicht um eine Social Media App, sondern ein chinesisches Überwachungsinstrument. Mehr dazu gleich hier.

Apple Q3-Quartalszahlen

Apple hat nun bekanntgegeben, dass die Quartalszahlen für das 3. Quartal 2022 am 28. Juli vorgestellt werden sollen. Wird dieses mal wieder ein Rekordabsatz gelingen? Wer mehr wissen will, klickt bitte hier.

Apple Watch EKG-Funktion verletzt möglicherweise Patent

Der streit geht in die nächste Runde. Das Unternehmen AliveCor, welches persönliche EKG-Lösungen anbietet, wirft Apple schon seit einiger Zeit vor, mit dessen EKG-Funktion ein Patent von AliveCor zu verletzen. Was es neues gibt und warum möglicherweise ein Verkaufsverbot in den USA anstehen könnte, erfahrt ihr hier.

Kurz gefasst

Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche allen Lesern einen erholsamen Donnerstag!

