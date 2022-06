Home Hardware JBL Live Pro 2: Neuer Konkurrent für die AirPods Pro vorgestellt

JBL Live Pro 2: Neuer Konkurrent für die AirPods Pro vorgestellt

Mit den AirPods wurde Apple aus dem Stand heraus zum weltweit größten Hersteller von Kopfhörern und etablierte komplett kabellose In-Ears. Das schockte die etablierten Hersteller wie JBL, doch man lässt das nicht auf sich sitzen. Das Unternehmen stellte nun mit den Live Pro 2 die neue Generation vor, die direkt in den Handel gehen.

Die JBL Live Pro 2

Die JBL Live Pro 2 unterscheiden sich optisch nicht von ihren Vorgängern, der Hersteller hat Hand an die inneren Werte angelegt. So bieten die In-Ears nun satte 10 Stunden Laufzeit, zusammen mit dem Ladecase kommen die Live Pro 2 auf 40 Stunden Spielzeit. 15 Minuten im Ladecase sollen bis zu vier weitere Stunden Musikgenuss ermöglichen. Das Ladecase selbst lässt sich via USB-C oder drahtlos mittels Qi-Charging laden. Anbei einmal die Highlights in der Übersicht:

JBL Signature Sound aus 11-mm-Treibern

Bis zu 40 Stunden Wiedergabezeit (10 Stunden im Ohrhörer, 30 Stunden in der Ladebox)

True Adaptive Noise-Cancelling mit Smart Ambient

6 Mikrofone mit Geräusch- und Windisolierungs-Technologie

Dual Connect + Sync mit Google Fast Pair

Freihändige Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant

All Access Touch Control oder Nutzung über die spezielle JBL Kopfhörer-App

IPX5-zertfiziert

Schnellladung 15min = 4 Stunden

Qi-kompatibles Laden

Preise und Verfügbarkeit

Die JBL Live Pro 2 sind ab sofort im Handel erhältlich und können mit Silber, Schwarz, Blau und Rosa in insgesamt vor Farben erworben werden. Die UVP des Herstellers liegt bei knapp 150 Euro und damit deutlich unter den AirPods Pro, die etwas in die Jahre gekommen sind.

