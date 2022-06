Home Featured Spionageinstrument der chinesischen Regierung: TikTok soll aus App Store gelöscht werden

Die amerikanische FCC fordert Apple und Google auf, TikTok aus ihren App Stores zu löschen. Die App sei keine simple Video-Sharing-Plattform, sondern ein heimtückisches Überwachungsinstrument für die chinesische Regierung. Es ist noch nicht klar, ob Apple und Google der Aufforderung nachkommen.

Wieder Ärger um TikTok: Apple und Google sollen die App aus dem App Store und Google Play Store löschen, das verlangt die amerikanische Aufsichtsbehörde FCC von den beiden Unternehmen. In einem offenen Brief schlug FCC-Kommissar Brendan Carr wieder einen deutlich schärferen Ton an als in den letzten Monaten.

Die Ausführungen erinnern an den damaligen Konflikt um TikTok, der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Gang gesetzt worden war. Damals sollte TikTok auch aus amerikanischen App Stores entfernt werden, doch verschiedene Richter warfen dem schlecht vorbereiteten Plan immer wieder Knüppel zwischen die Beine. Heute kommt diese Initiative aus dem behördlichen Umfeld und nicht der Administration, die Vorwürfe sind dafür allerdings ein wenig konkreter als damals.

TikTok ist ein raffiniertes Überwachungswerkzeug

TikTok sei keinesfalls nur eine App zum Teilen lustiger Videos, so Carr. Viel mehr handle es sich bei der App um ein höchst raffiniertes Werkzeug zur Überwachung von US-Bürgern. Diesen Vorwurf stützt er auf Sprachaufnahmen, auf denen chinesische Beamte mit dem TikTok-Mutterkonzern ByteDance in China sprechen. Daraus geht hervor, dass bereits zu verschiedenen Gelegenheiten auf TikTok-Daten von Amerikanern zugegriffen worden war, die von der chinesischen Führung angefordert worden waren.

TikTok versicherte regelmäßig, ‚Daten amerikanischer Nutzer in den USA zu speichern, doch dem widersprechen die jüngsten Enthüllungen. Und TikTok sammelt unmäßig viele Daten: Nicht nur alle offensichtlichen Daten wie hochgeladene Videos, auch Such- und Wiedergabeverläufe, Tastenanschlagmuster sowie Stimm- und Gesichtsabdrücke, die ganz neue Dimensionen der Überwachung erschließen könnten, werden von TikTok erhoben.

Ob die FCC sich mit ihrer Forderung dursteten kann, ist nicht klar. Google und Apple haben bis zum 08. Juli Zeit, auf die Forderung zu reagieren. Welche Erzwingungsmaßnahmen der FCC bei Nicht-Erfüllung der Auflage zur Verfügung stehen, ist nicht klar.

Der Brief kann bei CNBC nachgelesen werden, möglich ist, dass durch ihn eine neue Eskalationsstufe zwischen den USA und China gezündet wird.

