Apple Gift Card: Einheitliche Geschenkkarte kommt nach Deutschland

Apple bringt seine einheitliche Geschenkkarte nach Europa. die Karte kann nun auch in verschiedenen europäischen Märkten, darunter Deutschland, genutzt werden. Anders als mit der iTunes-Karte, lässt sich mit der Geschenkkarte auch im Apple Online Store etwas anfangen.

Apple bringt seine neue einheitliche Geschenkkarte nach Europa. Diese karten lassen sich nicht nur im App Store und iTunes Store für den Kauf von Medien und Inhalten einlösen, wie die klassische iTunes-Karte, sondern auch für Käufe im Apple Online Store. Apple hatte diese Karte bereits im Jahr 2020 in den USA eingeführt.

Vergangenes Jahr dann war sie auch nach Australien und Kanada gebracht worden, nun gibt es sie in weiteren Ländern.

In diesen Märkten ist die neue, einheitliche Geschenkkarte verfügbar

Wie von einem niederländischen Blog beobachtet, gibt es die neue einheitliche Geschenkkarte nun in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien. In Großbritannien wurde die Karte ebenfalls eingeführt. Das frei wählbare Guthaben auf der Karte kann auch direkt dem eigenen iTunes-Account hinzugefügt werden, wie das mit iTunes-Karten bereits möglich war. Insgesamt sind fünf Designs für die neuen Karten verfügbar. Gekauft werden können sie hier bei Apple online, sie werden per E-Mail zugestellt.

Ob es zu einem späteren Zeitpunkt auch Aktionen im Einzelhandel mit der neuen Karte geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt, allerdings zum aktuellen Zeitpunkt weniger wahrscheinlich.

