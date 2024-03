Home Smart Home Switch Bot Lock Pro mit Matter ist nun verfügbar

Switch Bot Lock Pro mit Matter ist nun verfügbar

In den letzten Monaten hat sich bei den smarten Türschlössern Einiges getan, vor allem ist die Auswahl etwas größer geworden. Wer eines für HomeKit sucht, muss den obligatorischen Aufpreis zahlen. Es gibt mit Matter allerdings einen „kleinen“ Umweg und damit kommen wir zu Switch Bot und deren neuem Lock Pro.

Switch Bot Pro Lock

Die Pro-Variante greift die Optik des normalen Switch Bot Lock auf und ist mit seinen Abmessungen von 12 x 5,9 x 8,4 Zentimetern schön kompakt. Es trägt allerdings mehr auf, besonders im Vergleich zu den Modellen von Nuki oder Yale.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Als herausragendes Feature für das Lock Pro führt SwitchBot primär die Vielzahl der kompatiblen Entsperrlösungen an.

Neben der zugehörigen App mit Unterstützung für Widgets und die Apple Watch bieten sich über den weiterhin verwendbaren Originalschlüssel hinaus vielfältige Optionen, darunter ein Nummernpad mit integriertem Fingerabdrucksensor oder NFC-Karten. Die Zugangsberechtigungen per Zahlencode oder Fingerabdruck können übrigens auch zeitlich begrenzt vergeben werden.

Mit Hub HomeKit-kompatibel

Kombiniert man das Lock Pro mit dem hauseigenen Hub, lässt sich das smarte Türschloss in HomeKit integrieren. Möglich macht es die Zertifizierung von Matter, wodurch das Lock Pro in HomeKit eingebunden werden kann. Anschließend können auch Spielereien wie Geofencing und Co genutzt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Das Switch Bot Lock pro ist ab sofort über die Webseite des Herstellers verfügbar und ist mit 159,00 Euro mit dem Hub erfreulich günstig. Aktuell lässt sich der Preis noch drücken, bis zum 10. April gewährt Switch Bot mit dem Code SAVEUP80 noch einen Rabatt in Höhe von 30 Euro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!