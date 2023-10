Home Sonstiges Standardsuche Google: Alphabet muss Höhe der Zahlungen verraten

Google hat im Jahr 2021 über 26 Milliarden Dollar dafür gezahlt, auf verschiedenen Plattformen und Systemen die Standardsuchmaschine zu sein. Ein großer Teil, aber nicht alles, floss zweifellos an Apple. Google war mit einem Ansinnen erfolglos, diese Zahl geheim zu halten.

Google hat Jahr für Jahr Milliarden dafür gezahlt, die Standardsuchmaschine zu sein, nicht nur am iPhone, sondern auch auf anderen Plattformen und in verschiedenen Browsern. Bereits vor einiger Zeit hatte Google in einem laufenden Kartellverfahren mit dem US-Justizministerium eingeräumt, Zahlungen in erheblicher Höhe getätigt zu haben, wollte die genaue Summe allerdings nicht nennen.

Zur Begründung verwies man auf die Verhandlungsposition, die man nicht schwächen wollte. Darauf hat sich der zuständige Richter allerdings nicht eingelassen, wie die Agentur Bloomberg nun berichtet.

Gesamtsumme muss genannt werden

Er verfügte, dass die gesamte Summe veröffentlicht werden muss, somit ist nun bekannt, dass Google im Jahr 2021 26,3 Milliarden Dollar dafür gezahlt hat, bei verschiedenen Diensten und Plattformen die voreingestellte Suchmaschine zu sein.

Der Richter stimmte zu, die Einzelpositionen nicht offen zu legen, daher kann nur gemutmaßt werden, dass den Löwenanteil der Zahlung Apple erhalten hat. An das Unternehmen sollen rund 18 Milliarden Dollar geflossen sein.

Wie lange diese Praxis noch Bestand haben kann, ist allerdings offen, wahrscheinlich wird es Änderungen bei der Festlegung der Standardsuche geben. So ist anzunehmen, dass der Nutzer künftig eine Wahl treffen muss.

