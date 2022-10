Home Sonstiges Spotify scheint Hi-Fi-Option vorzubereiten

Spotify scheint Hi-Fi-Option vorzubereiten

Was haben Amazon Music, Apple Music und Deezer gemeinsam? Sie alle haben eine High-Res-Option für das Streamen von verlustfreier Musik. Wer fehlt in dieser Aufzählung? Richtig, Spotify. Hier scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen.

Spotify fragt Kunden mit neuer Option nach Rückkehr

Auf reddit tauchte ein Screenshot eines Kunden auf, der Spotify kündigte und von dem schwedischen Musikstreamingdienst gefragt wurde, ob er zurückkehren möchte. Dabei wurde ihm auch eine bisher nicht veröffentlichte Option vorgeschlagen. Die hört auf den Namen Spotify Platinum und bietet zudem einige Features an, die ebenfalls noch nicht verfügbar sind:

Bei diesen neuen Funktionen ist noch unklar, welche Vorteile diese bieten sollen. „Library Pro“ und „Playlist Pro“ scheinen jedoch auf spezielle Funktionen zum Sortieren der Playlisten hinzudeuten. Der Kopfhörer-Tuner könnte jedoch auf einen eigenen Kopfhörer von Spotify hindeuten.

Doppelt so teuer wie der Wettbewerb

Die Funktionen sind nicht so interessant wie der Preis. Spotify will für seine Hi-Fi-Option, die man bereits vor zwei Jahren ankündigte, mit 19,99 US-Dollar doppelt so viel wie der Wettbewerb haben. Vor allem die Einführung von Apple Lossless im vergangenen Jahr zum bisher gleichen Preis dürfte für die Schweden ein erheblicher Rückschlag für die eigenen Pläne bezüglich einer Hi-Fi-Option sein.

