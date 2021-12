Home Apps Hat Apple Music Lossless Spotify HiFi den Todesstoß versetzt?

Spotify hat noch immer keine Lossless-Option vorgestellt, angekündigt hatte man sie schon mehrfach: Sogar noch dieses Jahr sollte das Feature erscheinen, doch damit wird nun kaum noch gerechnet. Unterdessen können Nutzer von Apple Music schon lange Lossless Audio nutzen und zwar kostenlos. Wartet ihr noch auf Spotify HiFi?

Spotify ist zwar nach wie vor Marktführer im Markt für Musikstreaming, man hat noch mit Abstand weltweit die meisten zahlenden und nicht zahlenden Abonnenten, Apple Music kommt irgendwo dahinter, wo genau, weiß niemand, da Apple schon lange keine aktuellen Nutzerzahlen zu Apple Music mehr veröffentlicht hat.

Doch während man in einigen Bereichen, etwa bei Podcasts, Apple langsam, aber unaufhaltsam den Rang abzulaufen beginnt, gerät Spotify an anderer Stelle in die Defensive und das sozusagen im Kerngeschäft, nämlich bei der Musik. Mehrfach hatte Spotify angekündigt, eine neue HiFi-Option anzubieten, verlustfreie Musik oder zumindest aber eine qualitativ deutlich anspruchsvollere Darbietung der eigenen Inhalte.

Wo bleibt Spotify HiFi?

Dieses Feature war auf diversen Veranstaltungen und im Rahmen von Mitteilungen Spotifys in Aussicht gestellt worden, noch dieses Jahr sollte es starten. Spotify HiFi sollte als Zusatzoption zum Premium-Tarif angeboten werden, es tauchte dann bei einigen Nutzern auch immer wieder ein HiFi-Icon auf, was darauf hindeutet, dass man tatsächlich an einer Umsetzung gearbeitet hat, erschienen ist das Feature aber nie. So war auch nie klar, wie viel Spotify für die HiFi-Option berechnen wollte. Womöglich liegt aber genau hier das Problem.

War Apple Music Lossless der Totengräber?

Das Jahr ist fast um und Spotify HiFi ist nicht da, dass aber ein Produktstart geplant war, scheint ein Video zu belegen, das Spotify einst produziert hatte und das einen Start der HiFi-Option für den Sommer angekündigt hatte. Doch zwischenzeitlich startete Apple Music Lossless und zwar kostenlos. Der gesamte Katalog kann nun, die entsprechende Hardware vorausgesetzt, ohne Zusatzkosten verlustfrei gestreamt werden, ein Schritt, den nur ein Großkonzern mit zahlreichen profitablen Geschäftsfeldern unter massiver Querfinanzierung gehen konnte.

Hat Spotify nach dem Start von Apple Music Lossless möglicherweise seine Kalkulationen zu Spotify HiFi noch einmal komplett neu geschrieben und die Erweiterung in diesem Rahmen vielleicht ganz abgekündigt?

Wartet ihr noch auf Spotify HiFi?

