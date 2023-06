Home Apps Spotify gestaltet die Desktop-Apps für intuitivere Bedienung um

Spotify hat seine Desktop-App neu gestaltet. Mediathek und Playlists sollen so leichter zugänglich und die gesamte Erfahrung übersichtlicher werden. Wie gefällt euch das neue Design?

Spotify hat seiner Desktop-App ein Re-Design verpasst, das recht umfangreich ausfällt. Die App an Mac und PC soll für Nutzer nun die Navigation in der eigenen Musik leichter und intuitiver machen, wie Spotify schreibt.

Wie das aussieht, demonstriert Spotify in einem Video in der Ankündigung, alternativ könnt ihr in die App schauen.

Mediathek und Player im Fokus

Auf der linken Seite ist vor allem die Mediathek neu strukturiert worden. Damit sind Playlists und auch Podcasts für Nutzer schneller erreichbar, sie können auch leicht verschoben und Songs schnell zu Playlists hinzugefügt werden.

Der Player im rechten Bereich zeigt nun mehr Informationen zu den gespielten Inhalten, etwa auch die Tourdaten und Merchandise. Auch soll ein Texttranskript zu einigen Podcasts zum Mitlesen angeboten werden. Zuvor war speziell die Suche nach Playlists über die Suchleiste nicht unbedingt überzeugend.

Die Freunde sind zunächst erst einmal ausgeblendet, doch über ein neues Icon neben dem Profilbild ist deren Aktivität wieder aufrufbar.

Das neue Design rollt ab heute für alle Nutzer aus, wird aber laut Spotify erst in der kommenden Woche auch für alle Anwender verfügbar sein. In einer früheren Meldung hatten wir über eine kommende neue Highend-Tarifoption von Spotify berichtet.

Wie gefällt euch das neue Spotify am Desktop?

