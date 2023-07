Home Apple Spionageangst: Der Russe traut dem iPhone nicht

Spionageangst: Der Russe traut dem iPhone nicht

In Russland geht die Apple-Skepsis um: Zwar ist die Popularität der Geräte mit dem Apfel bei Mitarbeitern im Staatsdienst ungebrochen, doch benutzen dürfen sie sie nicht mehr. Wie viele sich daran halten, steht auf einem anderen Blatt.

Apple ist nicht mehr sehr beliebt bei den russischen Autoritäten. Der Hersteller wurde wiederholt beschuldigt, den amerikanischen Geheimdiensten eine Hintertür zur Verfügung zu stellen, vermittels derer die US-Schlapphüte russische Staatsgeheimnisse ausspähen könnten, Apfelpage.de berichtete.

Begründete Hinweise dafür gibt es nicht, das hält das russische Pendant zum NSA aber nicht davon ab, ein iPhone-Verbot nun auszuweiten.

iPhones sollen aus öffentlichem Dienst verschwinden

War es bislang nur Staatsdienern mit Bezug zur Durchführung der Präsidentschaftswahl kommendes Jahr offiziell untersagt, das iPhone zu nutzen, wurde dieses Verbot nun ausgeweitet, wie die Financial Times berichtet. So hat der russische Geheimdienst FSB nun tausenden weiteren Beamten verboten, iPhones zu nutzen – und nicht nur das.

Auch die Verwendung von iPads und Macs ist nun nicht mehr gestattet. Allerdings ist nicht klar, wie wirkungsvoll die Maßnahme ist. Schon bisher deutet sich an, dass die wenigsten Beamten sich an das Verbot halten. Auch der FSB erkennt wohl, dass es schwer sein könnte, Verständnis für die Maßnahme zu erzeugen und bezieht sich in der Anordnung explizit nur auf die Nutzung der Geräte für den Dienstgebrauch.

Apple hat seine Aktivitäten in Russland nach dem Überfall auf die Ukraine nach und nach eingestellt, dennoch finden die Geräte des Unternehmens weiter ihren Weg in das krisengeschüttelte Land.

