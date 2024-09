Home Apps Affinity Suite für Schüler und Lehrer kostenfrei verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. September 2024 um 20:05 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Die beliebte Affinity Suite wurde im Frühjahr von Canva gekauft und stand seitdem vor einer ungewissen Zukunft. Der Anbieter will etwaige Bedenken etwas zerstreuen und wird die komplette Affinity Suite Schülern und Lehrkräften kostenfrei zur Verfügung stellen.

Affinity Suite für Schüler und Lehrer kostenfrei

Die Gratis-Freigabe erfolgt im Rahmen der Programme „Canva for Education“ und „Canva for Nonprofits“, die bereits Millionen von Canva-Nutzern weltweit Zugang zu den Premium-Diensten von Canva bieten. Canva löst damit ein Versprechen ein, welches man im Zuge der Übernahme abgab. Professionelle Design-Tools sind in der Regel teuer und schwer zu erlernen, was besonders für Schulen und gemeinnützige Organisationen mit knappen Budgets eine Herausforderung darstellt. Durch den kostenlosen Zugang zu Affinity sollen diese Hürden nun laut Canva abgebaut werden. Canva sieht in dem Angebot eine Möglichkeit für Schülerinnen und Schülern, Designfähigkeiten zu entwickeln, gemeinnützige Organisationen könnten ihre Sichtbarkeit erhöhen.

So kann man davon profitieren

Nutzer mit verifizierten Canva for Education- oder Canva for Nonprofits-Konten können die Affinity Suite, bestehend aus Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher ab sofort kostenfrei herunterladen. Außerdem wird es damit verbunden auch neue Funktionen geben, unter anderem können nun QR-Codes generiert werden. Wichtig, Nutzer in diesem Programm können auch die Tablet-Version nutzen

