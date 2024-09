Home Betriebssystem Public Beta: Apple veröffentlicht iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 mit Apple Intelligence

iOS 18.1 und iPadOS 18.1 liegen jetzt auch in der ersten Public Beta vor. Diese Updates werden Apple Intelligence für die Nutzer in den USA einführen, zumindest in der ersten Ausbaustufe. Am Mac können auch Nutzer in Europa die Features ab macOS Sequoia 15.1 ausprobieren – auf Englisch.

Apple hat heute Abend die Public Betas von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 für die interessierten Nutzer zur Verfügung gestellt. Die .1-Betas liegen für die registrierten Entwickler bereits in der vierten Fassung vor, auf der nun auch die Public Beta basieren dürfte.

Erster Schwung von KI-Funktionen kommt ein bisschen

Mit den .1-Updates führt Apple die ersten Funktionen von Apple Intelligence ein, dazu zählen etwa die Schreibassistenten und die Zusammenfassungen von Benachrichtigungen. Auch das Transkript-Feature für Anrufe und Sprachmemos wird dieses Update bringen.

Apple Intelligence kann zunächst nur auf Englisch genutzt werden und am iPhone auch nicht in der EU – anders am Mac, hier gibt es diese Blockade nicht, wer also mag, kann Apple Intelligence am Mac mit der Public Beta ausprobieren.

Dazu muss man die Systemsprache auf US-Englisch stellen und sich auf eine Warteliste setzen lassen, eine Freischaltung erfolgt aber in der Regel zügig.

