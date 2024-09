Home Hardware Nomad veröffentlicht Rugged-Case, Sport Case und Panzerglass für das iPhone 16

Wir wiederholen uns an der Stelle, die Diskussion darüber eben auch: jedes Jahr gibt es bei der Vorstellung des neuen iPhone die zwei gleichen Fraktionen – die eine benutzt das iPhone pur, die andere möchte das neue Gerät ideal geschützt wissen. Wer zur zweiten Fraktion zählt, bekommt von Nomad nun ebenfalls ein Angebot unterbreitet.

Rugged Case für das iPhone 16

Das überraschend leichte, aber dennoch äußerst robuste und widerstandsfähige Nomad Rugged Case bietet einen rundum Schutz für das iPhone. Der Rahmen aus Polycarbonat ist stabil, an den Ecken verstärkt und wölbt sich etwas um den Rahmen herum. Die matte Rückseite aus PET verhindert Fingerabdrücke am Case und bietet rutschfesten Halt, sodass es angenehm und sicher in der Hand liegt, während die eloxierten Aluminiumtasten und die Textur des Polycarbonat Rahmens für besonderen Grip sorgen. Anbei das Datenblatt in der Übersicht:

Robuste Schutzhülle mit Rahmen aus Polycarbonat und matter PET-Rückseite

Widerstandsfähiger TPU-Bumper sorgt für Schutz bei Stürzen aus bis zu 4,5 Metern Höhe

Erhöhte TPU-Bumper an den Ecken des iPhones damit dieses flach aufliegt

Erhöhte Ränder zum Schutz des Displays

Innenauskleidung aus Mikrofaser

Eloxierte Aluminiumtasten

Doppelte Befestigungsmöglichkeit für ein Schlüsselband (Schlüsselband nicht enthalten)

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität

800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Mit Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches Zubehör

Kompatible mit Qi- und MagSafe-Laden

5G-kompatibel

Erhöhter Rand unten 1,11 Millimeter

Erhöhte Ränder seitlich und oben 1,85 Millimeter

TPU-Bumper: 3 Millimeter

Kompatibel mit dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

Sport Case für das iPhone 16

Das Sport Case von Nomad wurde so minimalistisch wie möglich gestaltet, soll jedoch trotzdem einen funktionalen Schutz bieten. Die Hülle besteht aus leichtem und kratzfestem Polycarbonat und ist mit mattem PET beschichtet, sodass das Sport Case im seidenen Finish begeistert. Der stabile und stoßdämpfende TPE-Bumper an den Seiten und der Kameraring aus TPE bieten ein widerstandsfähiges Case und sichern das iPhone aus Stürzen von bis zu 2,4 Metern Höhe. Innen sorgt die Mikrofaserauskleidung dafür, dass das iPhone 16 nicht zerkratzt wird. Anbei einmal das Datenblatt:

MagSafe-Schutzhülle für das Apple iPhone aus Polycarbonat mit seidener PET-Beschichtung

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität

Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches MagSafe-Zubehör

Erhöhter Rahmen schützt den Bildschirm

Passgenauer Sitz und Aussparungen

Verstärkte Knöpfe aus Aluminium passend zur Farbe des Cases

Eloxierte Aluminiumknöpfe

Schutz vor Stürzen aus bis zu 2,4 Metern

800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Mikrofaserauskleidung im Inneren schützt das Smartphone vor Kratzern

TPE-Bumper und TPE-Kameraring sorgen für noch mehr Schutz

Kompatibel mit MagSafe und weiteren Qi-Geräten

Erhöhter Rand bis zu 1 Millimeter zum Bildschirm

TPU-Bumper mit 2 Millimeter Dicke

Kompatibel mit dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

Screen Protector

Zudem bietet Nomad nun ein Panzerglas an, welches gerade einmal 0,33 mm dünn ist. Trotzdem soll es 2,5x stärker als andere Panzergläser in der Materialstärke sein. Selbstverständlich ist eine oleophobe Beschichtung vorhanden, die Fingerabdrücke minimieren soll. Anbei einmal das Datenblatt:

Displayschutz aus Aluminuimsilikatglas

Hochwertiges dünnes Schutzglas

Flache selbstklebende Folie mit blasenfreier Anbringung dank mitgeliefertem Zubehör

Ölabweisende Beschichtung reduziert Schmutz

Kratzfest und Anti-Fingerabdruck Beschichtung

Face-ID kompatibel

Kompatibel mit jeder iPhone-Hülle & Tasche

0,33 Millimeter dünn

Kompatibel mit dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

Preise und Verfügbarkeit

Alle drei neuen Produkte sind ab sofort via Amazon in Deutschland bestellbar. Das Rugged Case wird in den Farben Blau und Schwarz sowohl für das iPhone 16 Pro Max und iPhone 16 Pro zum Preis von 55,00 Euro angeboten. Das Sport Case ist mit Vulcan Black, Stone und Naval Blue in insgesamt drei Farben zu je 45,00 Euro verfügbar. Last but not least wechselt dere Screen Protector den Besitzer für 30,00 Euro:

