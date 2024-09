Home iCloud / Services Apple TV+ veröffentlicht Trailer und Starttermin der zweiten Staffel „CURSES!“

Apple TV+ ist bei Sci-Fi- und Thrillerserien hervorragend aufgestellt, bei Kinderserien ist noch etwas Luft nach oben. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass die wenigen Inhalte mit weiteren Staffeln versorgt werden. Dies gilt auch für die Serie „CURSES!“, deren erste Staffel vor knapp einem Jahr auf dem Streamingdienst anlief.

Trailer ist nun verfügbar

Bei der Serie handelt es sich um eine kindergerechte Abenteuergruselserie, bei der die Protagonisten sich ihren Ängsten stellen und über sich hinauswachsen müssen. Der Streamingdienst beschreibt die zweite Staffel mit den folgenden Worten:

„CURSES!“ folgt Pandora, Russ und Sky Vanderhouven, einer Familie, die durch die Plünderung alter Artefakte aus der ganzen Welt durch ihre Vorfahren verflucht wurde, in denen der Vater Alex in Stein verwandelt wurde. Nachdem er den Fluch auf einem Abenteuer ihres Lebens umgekehrt hat, beginnt die zweite Staffel mit Alex, der sich der Familie wieder anschließt, während sie weiter daran arbeiten, den Schaden ihrer gierigen Vorfahren rückgängig zu machen. Aber wenn etwas an Alex nicht ganz richtig zu sein scheint, muss sich die Familie zusammenschließen, um die Geheimnisse zu lösen, mit denen sie konfrontiert sind, sowohl auf der Straße als auch innerhalb der Mauern von Briarstone Manor.

Auch in der zweiten Staffel sind in der englisch-sprachigen Version wieder namhafte Synchronsprecher mit an Bord, darunter der Emmy-Nominierte Gabrielle Nevaeh („Monster High“) als Pandora, Andre Robinson (“The Loud House”) als Russ, Emmy-Nominierte Lyric Lewis („Waffles + Mochi“) als Sky, SAG-Award-Gewinner Reid Scott („Veep“) als Alex, Rhys Darby („Our Flag Means Death“) als Stanley, James Marsters („Buffy – Im Bann der Dämonen“) als Larry, Emmy-Award-Gewinnerin Rhea Perlman („Barbie“) als Margie, Tony-Award-Gewinnerin Phylicia Rashad („A Raisin in the Sun“) als Georgia Snitker und Robert Englund („Nightmare on Elm Street“) als Cornelius. Der Dienst veröffentliche nun den Trailer dazu:

Der Start der zweiten Staffel ist für Anfang Oktober 2024 vorgesehen. Konkret startet die Serie am 04. Oktober 2024 exklusiv auf Apple TV+

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

