Home Apple Watch Ausgedient: watchOS 11 entfernt vier Ziffernblätter

Ausgedient: watchOS 11 entfernt vier Ziffernblätter

watchOS 11 ist seit Anfang der Woche verfügbar und bringt einige Neuigkeiten in Bezug auf Fitness und Gesundheit mit sich. Auch neue Watchfaces sind verfügbar. Für vier alte Ziffernblätter bedeutet das Update allerdings das Aus.

Apfelpage berichtete über den Wegfall des Siri-Ziffernblatts. Die deutlich verbesserten Smart Stapel, die unter jedem Watchface angezeigt werden und nun auch Live Activities enthalten, mach das Ziffernblatt obsolet. Wie sich nun gezeigt hat, hat Apple drei weitere Ziffernblätter entfernt.

Chronograph, Explorer und Zahlen-Blatt fehlen

„Chronograph“ ist eines der ersten Ziffernblätter überhaupt. Mit integrierter Stoppuhr und vier Komplikationen war es durchaus beliebt, existiert aber schon lange parallel zu seinem Nachfolger „Chronograph Pro“. Damit ist nun Schluss, „Chronograph“ geht mit watchOS 11 in den Ruhestand.

Das gilt auch für „Explorer“. Das Ziffernblatt debütierte mit der Apple Watch Series 3. Die erste LTE-Version der Uhr zeigte auf dem Explorer-Face standardmäßig die Mobilfunkverbindung in Form von grünen Signalpunkten an. Deshalb war das Watchface exklusiv auf LTE-Uhren verfügbar, zumindest bis watchOS 11. Wer die Mobilfunkverbindung permanent einsehen will, kann dies nun über eine eigene Komplikation tun.

Außerdem entfernt watchOS 11 das Ziffernblatt „Zahlen“. Darauf waren analoge Zeiger für Sekunden, Minuten und Stunden zu sehen. Auf einem ansonsten einfarbigen Hintergrund ließ sich in unterschiedlichen Schriftarten die aktuelle Stunde anzeigen. Diese wanderte mit Tagesverlauf um die Uhr herum, zudem ließ sich eine Komplikation hinzufügen.

Über die Gründe des Entfernens lässt sich – zumindest teilweise – nur spekulieren. Das geschieht aktuell im Subreddit „Apple Watch“, in dem sich manche Nutzer durchaus enttäuscht zeigen. Trauert ihr den Ziffernblättern hinterher? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.