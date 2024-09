Home Apple Mehr Sprachen: Apple Intelligence ab 2025 auch auf Deutsch

Apple Intelligence soll 2025 in deutlich mehr Sprachen verfügbar werden, darunter auch Deutsch. Dies sei angeblich von Anfang an geplant gewesen, allerdings wurde zuletzt auf der iPhone-Keynote der Eindruck erweckt, man werde zunächst nur sehr wenige weitere Sprachen unterstützen.

Apple Intelligence kommt in deutlich mehr Sprachen und das schon im kommenden Jahr, das hat Apple gestern via TechCrunch verbreiten lassen. Zuvor war lediglich der Start auf Japanisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch angekündigt worden, was Nutzer in anderen Ländern frustriert hat.

Nun stehen auch Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch sowie Vietnamesisch auf der Liste.

Mehr Sprachen für Apple Intelligence 2025

Diese neuen Sprachen sollen 2025 hinzugefügt werden, allerdings sagt Apple nicht, wann genau. Somit könnte es Sommer und Herbst werden, bevor Apple Intelligence etwa auf Deutsch startet. Auch Zunächst folgen im Dezember weitere englische Lokalisierungen, etwa für Australien, Großbritannien und Südafrika.

Streit mit der EU noch nicht gelöst

Apple steht dabei unter enormem Druck: Der schwache Auftakt der iPhone 16-Verkäufe zeigt überdeutlich, dass die Verbraucher genau erkannt haben, was die eigentliche Neuheit diesen Herbst ist und nicht beherzt zugreifen, so lange diese nicht verfügbar ist.

Noch steht zwar Apples Blockade der KI-Features in der EU, doch man betont erneut, in Gesprächen mit der EU-Kommission zu sein, um Apple Intelligence auch bei uns auf das iPhone zu bringen – auf dem Mac ist sie bereits jetzt nutzbar. Letztendlich dürfte Apple einlenken, sobald die Arbeit an den wichtigsten europäischen Lokalisierungen abgeschlossen ist, um die iPhone-Verkäufe in einer der wirtschaftlich wichtigsten Weltregionen zu stützen.

