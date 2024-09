Home iPhone A16 aus den USA: Apple lässt moderne Chips im Heimatland fertigen

Apple lässt erstmals auch halbwegs moderne A-Series-Chips in den USA fertigen. Der A16 wird nun von TSMC in einer amerikanischen Fabrik produziert. Für welches Gerät diese Fertigung aufgebaut wurde, ist allerdings noch etwas rätselhaft.

Apple ist seinem Ziel, modernste Chips auch im Heimatland fertigen zu lassen, wieder einen Schritt näher gekommen. Wie ein gut unterrichteter taiwanischer Journalist schreibt, habe Apples Haus- und Hof-Chipfertiger TSMC die Produktion des A16 inzwischen in seinem Werk in Arizona aufgenommen.

Für welches Gerät lässt Apple produzieren?

Der A16 ist der erste Chip, der auf der inzwischen überholten 5nm-Fertigungslinie basierte. Wie es weiter heißt, soll die Ausbeute der Fertigung im amerikanischen Werk in Arizona etwas hinter dem zurückliegen, was TSMC in seinen heimatlichen Fabriken in Taiwan erreicht.

Es ist auch nicht ganz klar, welchem Zweck diese Produktion dient, die gerade erst anläuft. Mitte 2025 könnte die Produktion auf der geplanten Zielkapazität angelangt sein. Denkbar ist, dass Apple diesen Chip für die Nutzung im geplanten neuen iPhone SE vorgesehen hat. Dessen vierte Generation soll dem Vernehmen nach ein grundlegendes Re-Design bringen, das sich am iPhone 13 oder iPhone 14 orientiert und aus dem iPhone SE wieder ein attraktives und zeitgemäßes Smartphone machen würde. Eine Vorstellung könnte Apple für kommenden Frühling anpeilen.

Im kürzlich vorgestellten iPhone 16-Lineup steckt der A18-Chip, den gibt es in einer Standardversion und der Pro-Variante, die hat unter anderem einen zusätzlichen Grafikkern und bringt verbesserte Videoverarbeitungsfähigkeiten mit.

