Sicherheitsupdates für Apple Geräte | Apple TV+ will NBA Rechte | Ted Lasso Staffel 3 – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über die neuen Sicherheitsupdates von Apple, ein mögliches Interesse von Apple TV+ an der NBA und der Starttermin für Ted Lasso Staffel 3 ist bekannt. Das und mehr gleich hier.

Sicherheitsupdate für macOS, iOS und watchOS

Apple hat mehrere Softwareupdates veröffentlicht, mit denen Sicherheitslücken behoben werden sollen. Besonders macOS soll von einer großen Lücke in WebKit betroffen sein, die bereits aktiv ausgenutzt wurde. Besonders hier empfiehlt es sich zu updaten, aber auf den anderen Geräten natürlich auch.

Basketball auf Apple TV+

Nachdem Apple die Rechte an der amerikanischen Fußball-Liga MLS erworben hat und manchmal auch spiele der MLB zeigt (Baseball), geht es wohl nun mit der Sport-Expansion weiter. Wie man munkelt, hat Apple vor, sowohl Rechte an der Premier League, als auch der UEFA Champions League zu erwerben. Nun hat man es in Cupertino wohl anscheinend auch auf Basketball abgesehen, da man anscheinend Übertragungsrechte für die NBA einkaufen will.

Ted Lasso Staffel 3

Nun ist es bekannt, am 15. März startet die 3. Staffel der vermutlich erfolgreichsten Apple TV+ Serie. Laut Produzenten soll die 3. Staffel auch gleichzeitig die letzte sein. Auf jeden Fall eine Interessante Strategie seitens Apple, da Top-Serien ja nur selten nach drei Staffeln eingestellt werde.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch noch einen angenehmen und sorgenfreien Mittwoch.

