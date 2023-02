Home Apple Watch Apple Watch nicht vergessen: watchOS 9.3.1 bringt wichtiges Sicherheitsupdate

Apple Watch nicht vergessen: watchOS 9.3.1 bringt wichtiges Sicherheitsupdate

Apple hat gestern Abend nicht nur iOS und macOS sowie den HomePod aktualisiert. Auch die Apple Watch hat ein Update erhalten, das Nutzer am besten zügig installieren sollten. Es bringt ebenfalls wichtige Sicherheitsverbesserungen mit sich.

Apple hatte zuletzt eilige Sicherheitsupdates zu verteilen. So wurden iOS 16.3.1 und macOS Ventura 13.2.1 an alle Nutzer ausgerollt, doch auch die Apple Watch hat ein Update erhalten, auf das wir euch noch einmal aufmerksam machen wollen.

watchOS 9.3.1 kann ebenfalls von allen Nutzern einer Apple Watch, die zu watchOS 9 kompatibel ist, geladen und installiert werden.

Um mit der Installation von watchOS 9.3.1 beginnen zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

watchOS 9.3.1 bringt wichtige Sicherheitsverbesserungen

Apple schreibt in den begleitenden Notizen zum Update lediglich von wichtigen Sicherheitsverbesserungen, allerdings ist davon auszugehen, dass Apple auch unter watchOS die Lücke in WebKit geschlossen hat, die bereits in den Updates für iOS und macOS geschlossen wurde. Sie wird Apple zufolge bereits aktiv ausgenutzt. Da auch auf der Apple Watch Webinhalte angezeigt werden können, ist auch die Uhr prinzipiell für Angriffe auf WebKit verwundbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!