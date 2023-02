Home iCloud / Services Staffel 3 von „Ted Lasso“: Start für Mitte März geplant

Am Erfolg von Apple TV+ hat eine Serie einen wesentlichen Anteil und das ist Ted Lasso. Die Serie ist so gut, dass sie sich bereits diverse Auszeichnungen sichern konnte – unter anderem diverse Golden Globes. Nun ist es endlich offiziell, zu wann die dritte und finale Staffel anlaufen wird.

Dritte Staffel von Ted Lasso startet Mitte März

Serienfans werden im März voll auf ihre Kosten kommen, den Auftakt macht dabei die dritte Staffel von „The Mandalorian“, die jedoch auf Disney+ läuft. Doch zurück zu Apple TV+ und der dritten Staffel von „Ted Lasso“, die das Ende der Serie markieren soll. Los geht es am Mittwoch, den 15. März 2023. Im Anschluss werden die weiteren Folgen immer wöchentlich ausgestrahlt. Der Streamingdienst aus Cupertino beschreibt die Serie wie folgt:

In dieser dritten Staffel von Ted Lasso sieht sich der frisch aufgestiegene AFC Richmond der Lächerlichkeit preisgegeben, da die Medien den Verein auf dem letzten Platz der Premier League sehen und Nate (Nick Mohammed), der als „Wunderkind“ gefeiert wird, für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United arbeitet. Nach Nates umstrittenem Weggang aus Richmond wird Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) zum Assistenztrainer ernannt. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck auf der Arbeit zurechtkommt, kämpft er zu Hause mit seinen eigenen persönlichen Problemen. Rebecca (Hannah Waddingham) konzentriert sich darauf, Rupert zu besiegen, und Keeley (Juno Temple) muss sich als Chefin ihrer eigenen PR-Agentur zurechtfinden. Die Dinge scheinen sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon auseinanderzufallen, aber das Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben.

Passend zur Ankündigung ist nun der erste Teaser für die dritte und finale Staffel veröffentlicht worden, den wir nachfolgend verlinken:

Die Serie konnte innerhalb kürzester Zeit eine riesige Fangemeinde aufbauen und es wird spannend zu sehen sein, ob es wirklich keine vierte Staffel geben wird.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

