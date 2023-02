Home iCloud / Services Apple TV+ angeblich an NBA-Übertragungsrechten interessiert

Apple möchte sein Sportpaket offenbar ausweiten. In den USA hat man auch Interesse an NBA-Spielen gezeigt. Die Konkurrenz ist allerdings groß und ob Apple zum Zuge kommen wird, ist noch weitgehend unklar.

Langsam entwickelt sich Apple TV+ in den USA zu einer wahrnehmbaren Größe im Streaming von Sportveranstaltungen, man hat sich etwa Lizenzen für Baseball und Fußball gesichert. Auch an der NFL soll Apple interessiert sein, hier sind allerdings dicke Bretter zu bohren. Ähnlich anspruchsvoll dürfte die Lage bei der NBA aussehen, die weltgrößte Basketball-Liga vergibt ebenfalls milliardenschwere Übertragungsrechte. Hier soll auch Apple daran interessiert sein, mitzubieten, wie zuletzt der US-Sender CNBC berichtet. Ob Apple allerdings tatsächlich Lizenzen erwerben wird, ist unklar.

Die Konkurrenz ist groß

Denn die NBA-Spiele sind seit langem in der Hand weniger Partner. So hält etwa Turner Sports verschiedene Lizenzen, allerdings möchte NBC Universal nun wieder in die Lizenzierung einsteigen.

Das US-Netzwerk hielt vor 20 Jahren Lizenzen für NBA-Spiele, bevor sie von Disney und Turner Sports erworben wurden. Ob NBC sein Ziel erreichen und sich neuerlich Rechte für die Übertragung einiger regulärer Spiele sowie der Playoffs sichern kann, ist nicht klar. NBC möchte einige Begegnungen dem Vernehmen nach auch in seinem Streamingdienst zeigen.

Auch Amazon ist daran interessiert, sich bei der NBA einzukaufen. Wie und ob Apple in diese Gemengelage zum Zuge kommt, bleibt abzuwarten. Apple TV+ hat zuletzt zwar seinen Willen bekundet, beim Sportstreaming auch oben mitzuspielen, die etablierten Player sind jedoch keine Leichtgewichte. Es wird sich zeigen müssen, wie viel Geld Apple am Ende in die Hand nehmen möchte, um hier Akzente zu setzen.

