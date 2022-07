Home Featured September-Keynote: Wann erscheint das iPhone 14?

Wann erscheint das iPhone 14? Einige Monate müssen sich Kunden noch gedulden, doch der Launch der kommenden iPhone-Modelle rückt näher. – eine Veröffentlichung im September wird erwartet.

Apples iPhone 14 ist nur noch wenige Monate von der Veröffentlichung entfernt. Erwartet wird das neue Lineup im September, aber wann genau könnte die Keynote stattfinden?

Konkrete Terminspekulationen sind bis jetzt eher dürftig, doch man kann dennoch auf einige wahrscheinliche Termine schauen.

Wann das iPhone 14 kommen könnte

Blickt man auf die letzten Jahre, hat sich ein relativ konstanter Zyklus etabliert. Das iPhone 13 wurde am 23. September 2021 vorgestellt. Das iPhone 11 präsentierte Apple am 20. September 2019. Am 21. September wurde im Jahr zuvor das iPhone Xs vorgestellt.

Zwei Ausnahmen von dieser recht gleichförmigen Septemberplanung gab es in den letzten Jahren lediglich in den Jahren 2017 und 2020.

2017 wurde das iPhone X zwar schon im September auf der Keynote gezeigt, kam aber erst im November in den Handel. Es war das erste iPhone mit Notch und Face ID und schlug sofort ein. Im Jahr 2020 erschien das iPhone 12 Corona-bedingt ebenfalls später, nämlich am 23. Oktober.

Wenn Apple das iPhone am ersten oder zweiten Dienstag im Monat vorstellen möchte, wäre eine Keynote am 13. September ein guter Termin, in die Vorwoche fällt in den USA ein Feiertag. Wenig später könnte dann der Verkauf starten.

Erwartet werden vier Modelle, neu wird das iPhone 14 Max sein, eine 6,7 Zoll-Variante ohne die neuen Top-Features des kommenden iPhone 14 Pro. Derzeit startet die Massenfertigung des iPhone 14, das neue Modell wird vor allem in China stark gefragt werden, Apfelpage.de berichtete. Rund 100 Millionen Einheiten könnte Apple insgesamt absetzen.

