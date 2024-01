Home Apple Prognose: 2024 wird Apple Peloton übernehmen

Prognose: 2024 wird Apple Peloton übernehmen

Der Fitnesskonzern Peloton wird in diesem Jahr von Apple übernommen werden, das prognostiziert eine amerikanische Investmentfirma. Die Prophezeiung ist nicht neu und kam bereits bei ersten Problemen bei Peloton auf, ein solcher Zukauf wäre allerdings ein ungewöhnlicher Schritt für Apple.

Apple werde noch in diesem Jahr zu einer interessanten Firmenübernahme ansetzen, davon ist Deepwater Asset Management überzeugt. Die Vermögensverwaltung aus Minneapolis schreibt in einer aktuellen Einschätzung, dass man davon überzeugt sei, Apple werde Peloton in diesem Jahr nun doch übernehmen.

Mit diesem Schritt werde Apple sein Portfolio im Bereich Sport und Fitness ausbauen, bislang bietet man hier neben der Apple Watch mit ihren Fitnessfunktionen nur das Abo Apple Fitness+ an, das eine Reihe hauptsächlich englischsprachiger Trainingskurse für verschiedene Sportarten enthält.

Fondsmanager hatten zuletzt oft Recht

Die Investmentfirma lag mit ihren Prognosen im letzten Jahr oft richtig: Acht von zehn ihrer Einschätzungen erwiesen sich als zutreffend. In diesem Fall sieht man eine Abonnentenbasis von drei Millionen verbliebenen Kunden als attraktive Voraussetzung für Apple. Deepwater wird von Gene Munster, der zuvor lange Jahre als Gründer und Chefanalyst eines Marktforschers der Tech-Branche tätig gewesen war.

Lange Gerüchte um Übernahme

Die Gerüchte um eine Übernahme von Peloton sprießen schon lange, zeitweise hatte sich das Unternehmen gar selbst zum Verkauf angeboten.

Peloton war einer der großen Profiteure während der Pandemiejahre, als massenhaft Menschen die teuren Fitness-Bikes der Firma kauften und die ebenfalls teuren Abos abschlossen. Doch als die Home-Office-Welle nach Ende von Corona zusammenbrach, war Peloton darauf schlecht vorbereitet. Die Preise und Produkte des Unternehmens waren plötzlich nicht mehr gefragt, sondern vielen Kunden zu teuer, die sich die Welt wieder erschließen wollten. Der Börsenwert der Firma brach zusammen und Milliardenbeträge wurden pulverisiert, Peloton reagierte mit Stellenstreichungen und einer strategischen Neuausrichtung, ob das Geschäftsmodell langfristig noch trägt, ist noch immer offen.

