Praktisches Feature: WhatsApp arbeitet an Transkripten von Sprachnachrichten

WhatsApp bietet bald ein Feature, das aus iMessage schon bekannt ist: Sprachnachrichten werden Nutzer auch als Text lesen können, das kann hilfreich sein, wenn man gerade keine Nachrichten abhören kann oder sich schnell einen Überblick über das Gesagte verschaffen möchte. Das Feature wird aktuell in einer Beta getestet.

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die für Nutzer in vielen Situationen sehr nützlich sein kann. Der Messenger wird bald auch Transkripte von Sprachnachrichten anzeigen können, diese Funktion wird derzeit bereits in der Beta von 2.24.7.8 erprobt, wo sie gesichtet worden war.

WhatsApp-Nutzer müssen ein Sprachpaket laden

Die Transkription wird lokal auf den Geräten der Nutzer erledigt, dadurch wird die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewahrt. Der Nutzer muss hierzu allerdings ein Sprachpaket für die Offlinenutzung der Transkriptfunktion laden, es wird wohl etwa 150 MB groß sein.

Transkript von Sprachnachrichten kann praktisch sein

Etwa in lauten Umgebungen kann es sehr nützlich sein, eine Sprachnachricht zunächst in Text überfliegen zu können, auch um sich einen ersten Überblick über den Inhalt zu verschaffen, kann die Funktion gerade bei langen Nachrichten Vorteile bringen.

Die Transkriptfunktion ist in iMessage von Apple bereits verfügbar, dort funktioniert sie recht gut. Es wird interessant sein zu beobachten, von welcher Qualität die Sprache-zu-Text-Leistung von WhatsApp sein wird.

Wann das Feature für alle Nutzer zur Verfügung stehen wird, ist indes aktuell noch nicht klar. Erfahrungsgemäß lässt sich WhatsApp mit dem Ausrollen neuer Funktionen gern einige Zeit.

