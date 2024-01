Home Smart Home Philips Hue plant Neuausrichtung für dieses Jahr und legt sattes Sparprogramm auf

Wer auf smarte Beleuchtung setzen und möglichst alle Bereiche abdecken will, kommt um Philips Hue nicht herum. Kein anderer Anbieter hat ein vergleichbar großes Sortiment. Die letzten Jahre waren jedoch nicht ganz zufriedenstellend und dementsprechend reagiert Signify nun.

Massives Sparprogramm

Kurz vor dem Jahreswechsel meldete sich der CEO von Signify, Eric Rondolat, zu Wort und kündigte eine Neuausrichtung von Philips Hue an. Er gab sich zwar optimistisch, sprach aber auch deutlich über Kosteneffizienz. Da betrifft die strukturelle als auch personelle Aufstellung von Philips Hue. Gleichzeitig soll es geschärften einen Fokus auf die „Kundenzentriertheit“ geben – schnellere Rollouts von neuen Produkten ist hier ein Faktor. Insgesamt will man so rund 200 Millionen Euro pro Jahr einsparen.

Soll noch dieses Jahr abgeschlossen sein

Die Sparmaßnahmen liefern bereits zum vierten Quartal des Jahres 2023 an. Bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 soll der Umbau abgeschlossen sein. Rondolat bekräftigte, dass man weiterhin an neuen Produkten feile und für dieses Jahr Einiges geplant habe. Mit Sicherheit dürfte das Thema Überwachung hier gemeint sein, erst zur IFA 2023 stellte man Überwachungskameras vor, das Modell mit integriertem Scheinwerfer soll bekanntlich erst im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen.

