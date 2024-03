Home Apps Philips Hue: Hue Labs wird ab Juni 2024 eingestellt

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. März 2024 um 12:11 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Immer mehr Firmen im Bereich Consumer Electronic sind dazu übergegangen, öffentliche Betaprogramme einzurichten. Apple ist thematisch hier an erster Stelle zu nennen, doch auch Philips Hue hat diesbezüglich eine lange Tradition. Mit der wird im Sommer Schluss sein, wir haben die Details.

Hue Lab wird dichtgemacht

im Hue Lab hat Philips Hue in den vergangenen sieben Jahren immer wieder neue Funktionen zum Testen bereitgestellt, von denen Einige im Anschluss sogar in einem offiziellen Update verfügbar waren. Doch damit ist jetzt Schluss: Wie Philips Hue in einem Support-Dokument angekündigt hat, wird Hue Labs im Juni 2024 eingestellt.

„Danach laufen die automatisierten Formeln weiter wie bisher, können aber nicht mehr bearbeitet werden“, teilt Philips Hue mit. Für die meisten Formeln aus Hue Labs hat Philips Hue direkt in der Hue-App aber schon für einen direkten Ersatz gesorgt.Einige Features haben es bisher noch nicht in die Hue-App geschafft, beispielsweise „Sensor Couple“ für die Zusammenarbeit von zwei Bewegungsmeldern in einem Raum oder einer Zone. Philips Hue hat jetzt aber angekündigt, dass diese Funktion bereits in Planung ist. Gleiches gilt für „Personal go to sleep“, „Sunset Simulation“ und „Do not disturb my scene“. Diverse dieser genannten Funktionen sind allerdings beispielsweise via iConnectHue verfügbar

Beta direkt in der Hue-App

Philips Hue wird weiterhin Funktionen als Beta anbieten, diese werden ab Juni 2024 jedoch direkt in der Hue-App implementiert. Dafür wird es einen neuen Bereich namens „Beta“ geben bzw. die Funktionen werden mit dem Zusatz „Beta-Feature“ versehen.

