Nachgereicht: Das Nothing Phone (2a) ist da – neue Mittelklasse gegen das Pixel 7a und Co.

Verfasst von Patrick Bergmann // 15. März 2024 um 17:00 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Das Start-Up Nothing konnte in den letzten 24 Monaten für Furore sorgen und ist in der Szene längst kein unbekanntes Gesicht. Dennoch ging der Release des neuen Mittelklasse-Gerätes etwas an uns vorbei, was auch der Salami-Taktik des Herstellers geschuldet war. Das soll keine Ausrede sein und wir liefern euch einen kompakten Überblick.

Nothing Phone (2a): Display mit 120 Hz

Nothing besticht unserer Meinung nach durch zwei Dinge, die sich nicht von Apple unterscheiden. Ein spannendes Design und eine angepasste Oberfläche und dies handhabt man auch beim neuen Mittelklasse-Gerät so. Dennoch kommen wir zunächst zur technischen Ausstattung.Das Gerät verfügt über ein 6,7 Zoll flexibles AMOLED-Display mit einer Displaywiederholrate von 120 Hertz bei einer maximalen Helligkeit von 1300 Nits. Nur zum Vergeblich, das Phone (2a) übertrifft damit die Werte des iPhone 14… Um Akku zu sparen, setzt Nothing auf eine dynamische Ansteuerung, bei Videos werden 30 Hz abgerufen.

MediaTek statt Qualcomm

Sind sowohl das Phone (1) als auch das Phone (2) mit einer SoC von Qualcomm bestückt, setzt der Hersteller bei dem Mittelklasse-Gerät auf einen Dimensity 7200 Pro-Prozessor, den das Unternehmen in Kooperation mit MediaTek entwickelt hat. Dieser basiert auf der 4nm-Prozesstechnologie der zweiten Generation von TSMC. In Verbindung mit 20 GB RAM und dank der neuen RAM-Booster-Technologie gewährleistet der 8-Kern-Chip – mit Taktraten von bis zu 2,8 GHz – flüssiges und reaktionsschnelles Multitasking laut Nothing. Für die Kühlung hat Nothing eine neue Dampfkammer und eine neue Graphitbeschichtung für den Kühlkörper entwickelt.

Die Kamera

Das Phone (2a) verfügt über eine Dual-50-MP-Hauptkamera, die von Nothings TrueLens-Engine angetrieben wird. Die TrueLens-Engine ist eine Serie fortschrittlicher Rechenvorgänge, die zusammenkommen, damit jeder auf dem Phone (2a) aufgenommene Schuss so realistisch wie möglich ist. Dazu gehört auch Ultra XDR, wo Nothing sich mit Google zusammengetan hat, um eine präzisere Darstellung von Highlights und Schatten in jedem Bild zu gewährleisten. Für Selfies kommt eine 32MP Frontkamera zum Einsatz. Diese bietet auch das Entsperren via Gesichtssinn an, ansonsten wird ein Fingerabdrucksensor genutzt.

Konnektivität

Auch in Sachen Verbindung schöpft das Nothing Phone (2a) aus dem Vollen und lässt kaum Wünsche offen. Unter anderem sind an Bord:

Dual 5G

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

NFC

GPS und Glonass

Akku kann nur via USB-C geladen werden

Beim Stromspender setzt der Hersteller auf einen 5.000mAh starken Akku. Dieser bietet eine Nutzungsdauer von bis zu zwei Tagen bei voller Ladung. Interessant ist, dass Nothing bei 1000 Ladezyklen eine Restkapazität von 90% verspricht, was außergewöhnlich wäre. Ein herber Dämpfer ist jedoch beim Laden zu entdecken. Strom wird mittels USB-C getankt, maximal 45 Watt sind drin. Allerdings ist ein induktives Laden nicht mehr an Bord.

Android mit NothingOS

Als Betriebssystem kommt wie gewohnt Android als Basis zum Einsatz, in Version 14, worüber der Hersteller seine Benutzeroberfläche NothingOS legt. Unserer Meinung nach das aktuell schönste OS, was im Dark Mode besonders gut die Vorteile von einem OLED-Display ausnützt. Alles ist auf das Wesentliche reduziert, grafische Spielereien sucht man fast vergebens. Schwere zu beschreiben, weshalb wir empfehlen, sich die Optik mal live anzuschauen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Phone (2a) ist natürlich auch wieder mit den Glyphen ausgestattet und zudem nach IP54 zertifiziert. Das Gerät gibt es mit Schwarz und Weiß in zwei Farben und startet ab 329,00 Euro. Dafür gibt es die Variante mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Die Variante mit 12GB/256GB Modell für 379 Euro kostet gerade einmal 50 Euro mehr und sollte im Fall der Fälle die Wahl sein, ist derzeit aber nur exklusiv über MediaSaturn (Affiliate-Link) verfügbar.

