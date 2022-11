Home Deals Mit Smart Home Geld sparen: Energiespartage bei tink

Wer sich mit Smart-Home beschäftigt, kennt die Smart-Home-Experten von tink. Der beliebte Online-Shop verkauft nicht nur zahlreiche smarte Produkte, sondern bewertet sie auch selbst. Aktuell und noch bis zum 17. November spart ihr über 50 Prozent auf intelligente Technik, die euch beim Energiesparen behilflich ist.

-> Energiesparen mit Smart-Home: Starke Rabatte bei tink

Eve Thermo Smartes Heizkörperthermostat

Die Heizungssteuerung zu „smartifizieren“, ist eines der effektivsten Möglichkeiten, unkompliziert und mit wenig Aufwand viel Energie zu sparen. Während in Neubauten Fußboden- oder Deckenheizungen zum Einsatz kommen, die bei Bedarf voll automatisiert und entsprechend der Innentemperatur agieren, ist man in älteren Gebäuden gezwungen, selbst am Ventil zu schrauben. Hier jedoch eine konstante Wohlfühltemperatur zu erreichen, ist durch zahlreiches Auf- und Zudrehen der Heizung sehr zeitaufwendig oder – bei durchgehend geöffneter Heizung – preisintensiv. Mit smarten Heizungsthermostaten sorgt ihr für ein Heizungs-Upgrade, das nicht nur jede Menge Komfort verspricht, sondern auch den Geldbeutel schont.

Mit dem Eve Thermo bietet der Münchner Smart-Home-Hersteller Eve das perfekte Thermostat für HomeKit-Nutzer an. Dank einem qualitativ hochwertigen Scharnier aus Metall, einer intuitiven Anleitung und den mitgelieferten Heizkörperadaptern für Danfoss RA, RAV, RAVL gelingt die Umrüstung in wenigen Minuten. Am Eve Thermo selbst ist der M30 x 1,5 verbaut.

Im Inneren des Eve Thermo befindet sich ein Motor, der den Ventilstift am Heizkörper bewegt. Befehle empfängt das Thermostat über Siri, die Home-App oder die Eve-App. Auch am Gehäuse selbst kann man die Wärmezufuhr regulieren. Wahrlich spannend wird eine smarte Heizungssteuerung aber erst, wenn man sie anhand von Automationen, Szenen und Geofencing zur Selbstregie befähigt: So geht die Heizung etwa aus, wenn niemand mehr daheim ist oder an, sobald das Licht in einem Raum angeht. Für all solche Spielereien ist die Eve-App ein echtes Powerhouse mit zahlreichen Funktionen für ein kluges Zuhause. Der optional erhältliche Kontaktsensor Eve Door & Window arbeitet ebenfalls super mit dem Thermostat zusammen. Öffnet ihr das Fenster, an dem der Sensor angebracht ist, stoppt die Heizung automatisch. Unsere kompletten Testbericht zum Eve Thermo sowie Eve Door & Window findet ihr HIER.

Während den tink Energiespartagen erhaltet ihr das Bundle aus 3x Eve Thermo und 3x Eve Door & Window für lediglich 289,95 Euro und spart damit 19 Prozent. In Anblick des enormen Energiesparpotentials habt ihr das Investment schnell wieder reingeholt.

Netatmo Premium Set Wetterstation

Eine Wetterstation ist sicherlich nicht das Paradebeispiel für Produkte, die beim Energiesparen helfen sollen. Allerdings steht und fällt auch hier alles mit dem Thema Zusammenspiel mehrerer Smart-Home-Geräte. So überwacht ein Innenraum-Modul das Wohnungsklima und kann somit genutzt werden, um das automatisierte Heizen eines smarten Thermostats sehr genau zu steuern. Doch auch bei anderen Automationen weiß ein Klimamesser zu überzeugen: Ist etwa der CO2-Gehalt in einem Raum zu hoch, warnt eine rote Philips-Hue-Lampe, dass man doch bitte das Fenster öffnen sollte.

Mit dem Premium-Set der Wetterstation von Netatmo erhält man neben dem Luftmesser für den Innenraum, der gleichzeitig die Bridge ist, ein Pendant für den Outdoor-Bereich sowie einen Regen- und Windmesser. Damit erhaltet ihr eine umfangreiche Messstation für innen und außen. Die gesammelten Daten liefern euch die Module nicht nur in die Home-App, sondern auch in die Netatmo-App. In sehr detaillierten Ansichten findet ihr Informationen über Luftfeuchtigkeit, Lautstärke, CO2-Gehalt oder Temperatur. Niederschlag und Windgeschwindigkeiten kommen mit den Zusatzmodulen dazu und eine Wetterprognose darf ebenso nicht fehlen.

Das schöne an Netatmo: Man kann seine Daten in einen großen Community-Topf werfen und von dort aus auch andere Daten ziehen. So zeigt euch die App an, wie das Klima eines Netatmo-Nutzers im nächsten Vorort ist – eine durchweg genauere Information als die 0815-Wettervorhersage. Die Weather-Map von Netatmo zeigt euch diese Community-Wetterdaten an.

Das Netatmo Wetterstation-Set gibt es bei tink aktuell mit einem 32-prozentigen Rabatt. Das macht einen Effektivpreis von 259 Euro für den Innen- und Außen-Luftmesser sowie den Regen- und Windsensor.

Energiesparen mit smarter Beleuchtung, intelligenten Rollos und mehr

Wir haben euch nur einen kleinen Einblick gezeigt, wie ihr mit der richtigen Smart-Home-Ausrüstung Energie und somit Geld sparen könnt. Aber es gibt natürlich noch ein paar mehr Tipps und Tricks, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Philips Hue GU10 Starter-Set

In Sachen Smart-Home-Beleuchtung geht nichts über den Platzhirsch Philips Hue. Der Anbieter steht für ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen LEDs mit smartem Innenleben. Mit der umfassenden Hue-App sowie der HomeKit-Integration dank der Bridge könnt ihr die Leuchtmittel für sämtliche Automationen und Szenen nutzen. Vergessen, das Licht zu löschen? Mit Geofencing kein Problem: Die Philips-Hue-Leuchten gehen selbstständig aus, sobald du das Zuhause verlassen hast. Alternativ machst du das Licht einfach in Apple Home aus. Damit sparst auf lange Sicht Energie und gewinnst zudem enorm an Komfort.

Auf viele Starter-Kits von Philips Hue spart ihr aktuell sehr viel. Das umfangreiche Bundle aus drei farbigen GU10-Lampen, einem Bewegungsmelder, der Hue-Bridge sowie einem Tastenschalter gibt es bereits für 199,95 Euro.

Individuelle Rollos von Coulisse

Smarte Rollos sind eine Smart-Home-Kategorie, die noch nicht sonderlich verbreitet ist. Denn jeder von uns hat andere räumliche Voraussetzungen, was ein Nach- oder Umrüsten enorm erschweren kann. Hier kommt Coulisse ins Spiel: In Zusammenarbeit mit tink ist ein Rollo-Konfigurator entstanden, bei dem ihr euch einen smarten Rollo bis auf den Millimeter genau konfigurieren könnt. Euer Wunsch ist Coulisse Befehl. Nach Lieferung und Installation steuert ihr den intelligenten Verdunkler entspannt mit HomeKit und anderen Systemen. Ein Rollo hält nicht nur die Sonne und im Sommer die Wärme draußen, sondern im Winter auch die Kälte. Bedeutet: Weniger heizen und Geld einsparen!

Mehr Informationen zu den neuen smarten Rollos findet ihr auf der tink-Website. Mit dem Gutschein ROLLO20 bekommt ihr einen zusätzlichen Rabatt von 20 Prozent auf eure Bestellung. Direkt zum Rollo-Konfigurator gelangt ihr HIER.

-> Zu allen Angeboten der tink Energiespartage: Smart-Home mit -55 %

