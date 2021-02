Mit 200 Dollar-Motivation: Apple fordert Entwickler-Mac Minis zurück

Apple fordert die Mac Minis mit A12-Prozessor von den Entwicklern zurück, die sie im letzten Jahr erwerben konnten, um ihre Apps frühzeitig auf die neue Apple Silicon-Technik vorzubereiten Ganz billig war der Spaß nicht und es war von Anfang an klar, dass die Rechner Leihgaben waren. Immerhin, Apple erlässt den Entwicklern einen Teil des ursprünglichen Kaufpreises.

Apple hat damit begonnen, die Entwickler zu kontaktieren, die im vergangenen Jahr eines der Testgeräte erworben hatten, mit denen die Developer ihre Apps auf die kommende Apple Silicon-Plattform vorbereiten konnten. Dieses sogenannte Developer Transition Kits bestand aus einem Mac Mini, den es so nie im Handel zu kaufen gab. Er wurde mit einem A12Z-Prozessor ausgeliefert, den Nutzer aus dem iPad Pro kennen. Weiter wurde er mit 16 GB Arbeitsspeicher bestückt und verfügte über jeweils zwei USB-C- und USB-A-Anschlüsse sowie einen HDMI-Anschluss.

Den Entwicklern war es strengstens verboten, über die Performance und weitere Details in Zusammenhang mit ihrer Arbeit mit den Geräten zu sprechen, doch bald gelangten doch Informationen an die Öffentlichkeit. Diese zeichneten ein düsteres Bild der zu erwartenden Performance der neuen Maschinen, woraufhin sich Beobachter in ihrer Befürchtung bestätigt sahen, die neuen Prozessoren könnten zu einem Desaster für Apple werden. Bekanntlich kam es dann anders und die neuen M1-Macs vermochten nicht nur zu überzeugen, sondern beeindruckten branchenweit mit der Leistungsfähigkeit der neuen Chips.

Apple asking developers to return their Mac mini Developer Transition Kit (For developing Apple Silicon apps). They’ll be giving those developers a $200 credit toward a new Mac with an M1 chip. pic.twitter.com/uluPoO7hAC

— Mark Gurman (@markgurman) February 4, 2021