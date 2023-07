Home Apple Milliardenklage von Entwicklern: Apples App Store-Monopol ist illegal und schadet den Kunden

Apple sieht sich einer neuen Klage von Entwicklern gegenüber, die die Provisionen im App Store zum Thema hat. Kernaussage ist der Vorwurf, mit dem App Store ein de facto Monotpol errichtet zu haben, eine nicht neue Anschuldigung. Sie wird diesmal allerdings in erheblich größerem Rahmen vorgebracht.

Erneut muss sich Apple mit Vorwürfen seine App Store-Praxis betreffend auseinandersetzen. Die neue Klage wurde von 1.500 Entwicklern in Großbritannien eingereicht. Sie thematisiert die Art, wie Apple die Abgaben im App Store festlegt.

Die Kläger führen an, dass Apple auf willkürliche Weise über die Höhe der zu entrichtenden Provision entscheidet und dass es keine Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen. Dieser Sachverhalt erfülle laut Klageschrift den Tatbestand eines Monopols.

Streit um Definitionen

Besonders prominente Stimmen im Streit um die App Store-Provision sind etwa Epic Games oder auch Spotify, beide haben ihre Konflikte mit Apple ausgetragen, mit unterschiedlichen Mitteln und Ergebnissen.

Apple erklärt zu diesem Punkt stets, nur über eine geringe Marktmacht zu verfügen und bezieht sich dabei auf den Smartphonemarkt insgesamt. Wenn man es so sieht, hat Apple fraglos Recht. Allerdings ist es ebenso ein offenes Geheimnis, dass sich vor allem im iOS-Universum gutes Geld verdienen lässt, dieser Markt wird von den Entwicklern daher mehrheitlich als der relevante Marktsektor angesehen und dort verfügt Apple über einen Marktanteil und Einflussmöglichkeiten von 100%. Wettbewerbsaufseher neigen zuletzt eher dieser letzten Position zu, Marktbeobachter führen auch an, dass eine solche Praxis nur zu höheren Verbraucherpreisen führen kann, was vor allem im aktuellen Klima von Rezession und Inflation nicht gewünscht sein kann.

Die nun anhängige Klage wird am britischen Competition Appeal Tribunal eingereicht, sie wird von Sean Ennis, einem anerkannten Experten für Wettbewerbsrecht und Universitätsprofessor und einem früheren OECD-Ökonomen betreut, wie Agenturen melden. Das Volumen beläuft sich auf rund eine Milliarde Dollar.

