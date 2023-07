Home Daybreak Apple Meta „Threads“ erstmal nicht in Europa | 15 Zoll-MacBook sollte mit Intel kommen | Update für macOS-Gaming – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um den neuen Dienst „Threads“ von Meta, der erstmal nicht nach Europa kommen wird. Außerdem sollte das 15 Zoll-MacBook mit Intel zusammen entwickelt werden und das Portierungstool für Spiele hat ein wichtiges Update erhalten. Das und mehr gleich hier!

Threads nicht in Europa

Bereits mit den bestehenden Diensten gerät Meta oft mit der EU zusammen, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Beim neuen Dienst „Threads“, der eine Konkurrenz zu Twitter darstellen soll, will man nun den Datenschutz gar nicht erst garantieren. Aus diesem Grund startet der Dienst am 6. Juli erstmal außerhalb der EU.

15 Zoll-MacBook Air war früher geplant

Das neue MacBook Air mit 15 Zoll, welches auf der WWDC vorgestellt wurde und bereits gekauft werden kann, hatte Apple schon länger geplant. So geht aus einem neuen Interview mit einem Apple Manager hervor, dass man einen Laptop dieser Größe bereits mit einem Intel-Chip entwickeln wollte. Jedoch habe man hier nicht die Leistung in Zusammenhang mit dem Stromverbrauch unterbringen können, so dass dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt wurde.

Gaming-Tool erhält Update

Das neue Gaming-Tool von Apple hat ein wichtiges Update erhalten. Auf der WWDC vorgestellt soll es dafür sorgen, dass Spieleentwickler ihre Games ohne viel Zeitaufwand auf den Mac bringen können. Erste Spiele wie Cyberpunk oder Diablo 4 wurden bereits von Beta-Nutzern getestet und laufen erstaunlich gut. Nun kam ein wichtiges Update, was die Stabilität und Leistung nochmal deutlich verbessert.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch noch einen sehr schönen und angenehmen Donnerstag!

