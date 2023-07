Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Starttermin der zweiten Staffel von „Infiltration“

Apple TV+ verrät Starttermin der zweiten Staffel von „Infiltration“

Am vergangenen Freitag endete die erste Staffel der neuen Bestseller-Serie auf Apple TV+: Die Rede ist von „SILO“, die dem Sci-Fi-Genre zuzuordnen ist. Generell scheint der Streamingdienst hier ein Faible zu haben, auch die Serien „Foundation“ und „Infiltration“ erfreuen sich großer Beliebtheit. Für Letztere verkündet Apple TV+ endlich das Startdatum der zweiten Staffel.

Zweite Staffel von „Infiltration“ startet am 23. August 2023

In der Serie führt die Menschheit einen Kamp mit außerirdischen Invasoren um die Erde und musste zum Ende der ersten Staffel eine fast komplette Zerstörung des Planeten hinnehmen. Die zweite Staffel setzt nur einige Monate nach diesen Ereignissen an und die Macher versprechen noch mehr Action und Drama.

“Ich könnte mich nicht mehr über die Rückkehr von „Infiltration“ auf Apple TV+ freuen. Es ist eine größere, intensivere Staffel, die unsere Zuschauer von Anfang an in einen weitreichenden, globalen Kampf versetzt. Im Kern geht es in der zweiten Staffel um die Kraft des menschlichen Geistes und die emotionalen Verbindungen, die uns zusammenhalten, besonders wenn wir mit unglaublichen Hindernissen konfrontiert sind”.

Für die zweite Staffel sind ebenfalls wieder zehn Episoden gedreht worden, am 23. August sollen die beiden ersten Folgen zum Abruf bereitgestellt werden. Im Anschluss geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!